Delfines en el 55° Festival Acuario de Veracruz

Con la ilusión de poner el nombre del club y de Chiapas en alto, la selección infantil y juvenil de El Delfín arrancó su participación en el 55° Festival Acuario de Natación, que se desarrolla en la alberca olímpica Leyes de Reforma, en el estado de Veracruz

Para este certamen se han dado cita más de mil atletas, procedentes de 65 clubes del país. El Delfín de Chiapas hace acto de presencia con 43 nadadores, para competir en todas las categorías.

El equipo asiste comandado por la entrenadora en jefe Amanda Moguel Rodríguez, con el apoyo técnico de los entrenadores asistentes Lily Anzueto Moguel, Rausel Díaz y Kevin López Cruz.

Desde este viernes por la mañana se puso en marcha el festival, con la primera sesión matutina, correspondiente a los mil 500 metros libres, 50 metros mariposa, 200 metros pecho y 100 metros libres, entre otras pruebas. Por la tarde se efectuó la segunda sesión.

Para el sábado habrá más acciones del campeonato, el cual culminará el domingo con la premiación por puntos y medallero por equipos.