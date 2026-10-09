Delfines enfrentan doble reto en Huatulco, Oaxaca

El Club Deportivo El Delfín de Chiapas afrontará dos importantes compromisos de aguas abiertas en Bahías de Huatulco, Oaxaca, con una delegación de 28 nadadores que participarán en la Copa Panamericana 2026 y el Gran Retto Huatulco, enfrentando recorridos de diferentes distancias y niveles de exigencia.

La primera competencia será la quinta y última etapa del circuito continental avalado por PanAm Aquatics, que se desarrollará del 8 al 10 de octubre en Playa Santa Cruz, con pruebas de 10 kilómetros y “knock-out” de 3 kilómetros.

En la distancia mayor competirán Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Evann Andrés Pérez López y Sebastián Ortega Anzueto, en la categoría 14-15 años, además de Gael Nicolás López Guerrero, en 16-17 años.

Los cuatro también disputarán el “knock-out” de 3 kilómetros, modalidad eliminatoria con rondas de mil 500, mil y 500 metros, donde se incorporará Tadeo Bustillos Sánchez, de la categoría 12-13 años.

La representación estará bajo la dirección de la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez y la profesora Lily Anzueto Moguel.

Amplia presencia en Gran Retto

De manera paralela, El Delfín tendrá 23 representantes en el Gran Retto Aguas Abiertas Huatulco 2026, programado para el 10 y 11 de octubre, con pruebas de 7, 3 y 1.5 kilómetros, además de 500 metros.

Saúl Pérez Méndez enfrentará los 7 kilómetros, mientras que Dania Alonso Gómez, Nayelli Alonso Gómez y Jorge Rincón León participarán en los 3 kilómetros.

La prueba de 1.5 kilómetros reunirá a 16 inscritos del club, entre ellos Guillermo Alonso Solís, José Manuel Aguilar Rizo, Manuel Alejandro Bustamante Vega, Alejandra Guadalupe Ortega Rodas, Renata Maite Tovilla Ruiz, Marisol Camas Vidal, Selene León Sol y Jorge Alberto Rincón Solís.

También competirán Jorge Rincón León, Gabriel Ramos Jiménez, Fidel Ramos Juárez, José Adrián López de León, Fernando Ruiz Zavaleta, Alejandro Ruiz Zavaleta, Efraín López Hernández y Leonel Pérez Gómez.

Finalmente, en los 500 metros participarán María del Rosario Santos López, Stephanie Ramos de los Santos, Román Gómez Vázquez y Karla Sofía Gómez.