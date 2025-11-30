Delfines inician participación en Tapachula

La selección infantil, juvenil y master de El Delfín de Chiapas estuvo presente en el arranque del Torneo del 36° Aniversario del Club Piscis, el cual se desarrolla en la alberca del Club Campestre de Tapachula.

El equipo está conformado por los atletas Braulio Aguilar Olán, Mónica Anzueto Moguel, Ángel Uriel Bustillos Sánchez, Tadeo Bustillos Sánchez, Ana Paola Cáceres Nangusé, Emilio Noel Gómez Velázquez, Matías Gabriel Gómez Velázquez, Alexander Hernández Morales, Camila Jiménez Natarén, Ismael Jiménez Natarén, Manuel Jiménez Natarén, Ana Sofía López Chávez, Gael N. López Guerrero, Christopher López Ramírez, Doris B. Méndez Santos, Fernanda Ximena Méndez Santos, Héctor Moreno Ramos, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Matías Ortega Anzueto, Sebastián Ortega Anzueto, Dara Isabella Ramos Anzueto, Liliana Sánchez Escobar e Ian Soria García.

Al frente del equipo viajó la entrenadora en jefe del club tuxtleco, Amanda Moguel Rodríguez, junto al entrenador asistente, Carlos Alberto Santos Altúzar. Cabe recordar que este torneo se desarrolla en tres sesiones, abarcando las categorías de 6 años y menores, 7 años, 8 años, 9-10 años, 11-12 años, 13-14 años,15-19 años, 20-29 años, 30-45 años, 46-59 años, así como 60 años y mayores, en ambas ramas.

Es oportuno mencionar que este evento es avalado y sancionado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación de Aguas Abiertas de México (ADNNAAM), Delegación Chiapas.