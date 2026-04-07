Delfines listos para conquistar Veracruz

La selección de El Delfín de Chiapas se declaró lista para encarar el Arena Élite Championships Veracruz 2026, del 7 al 11 de abril en el Centro Acuático Leyes de Reforma.

Bajo la dirección de Amanda Moguel Rodríguez, el equipo cerró preparación y viaja con la meta de destacar a nivel nacional con una delegación integrada por Ana Paola Cáceres Nangusé, Ariadna Sarmiento Monzón, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, Tadeo Bustillos Sánchez, Maximiliano Domínguez García, Evann Andrés Pérez López, Diego Hernández González, Rodrigo Escobar Cruz, Ian De La Rosa Cruz y Héctor Rad Solís. Posteriormente se sumarán Alexia Michelle Nandayapa Vidal y Tadeo Bustillos Sánchez, quienes junto a Evann Andrés Pérez López competirán en Aguas Abiertas, en pruebas de 3 y 5 kilómetros.

El evento reunirá a 590 nadadores de 146 equipos de todo México y cuenta con aval internacional, ya que es el único selectivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y otras competencias de talla mundial.

Rad llega de España

Sobresale la incorporación de Héctor Rad Solís, quien llegó desde Barcelona, España, para integrarse al equipo con el objetivo de lograr su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026 en León, Guanajuato.

Rad forma parte del Club de Natación Barcelona, con el que ha sobresalido en distintos eventos y regresa a las piscinas de México para medir su nivel con los mejores atletas del país.