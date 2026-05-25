Delfines se corona ante Cruz Azul Lagunas

La Temporada 2025-2026 de la Liga TDP tuvo un desenlace dramático, con el cuadro de los Delfines de Coatzacoalcos viniendo de atrás a una desventaja de tres goles para empatar 3-3 al Cruz Azul Lagunas e imponerse en penales (3-1), consiguiendo así el campeonato de la Zona A, además del ascenso a la Serie A de la Liga Premier FMF. La sede del encuentro definitivo fue el estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, Veracruz.

Delfines remonta

El cuadro celeste, que contó con varios elementos chiapanecos en sus filas, puso contra las cuerdas a los veracruzanos desde el minuto 8, con anotación de Yordi Toscano Gutiérrez, lo que parecía encaminarlos al título.

Sin embargo, Delfines pisó de inmediato el acelerador y Emiliano Camarero apareció en el área para mandar la pelota al fondo de la meta defendida por el chiapaneco Ubelmar Luna, para decretar el 1-1 (1-3) a los 19 minutos.

Delfines logró darle la vuelta al juego al minuto 30, a través de su goleador, Daniel Cidán Lara, poniendo el 2-1 (2-3) en el encuentro, antes de irse al descanso del medio tiempo.

Para el segundo tiempo, La Máquina intentó aguantar el global a su favor, pero lo cierto es que fue asediado por el equipo de casa, que al 59’ se encontró con el 3-1 (3-3), nuevamente con anotación de Lara.

En adelante, el duelo estuvo lleno de drama, con ambos cuadros dando todo en el campo y firmando el empate global en 90 minutos, tras los cuales se jugaron también los tiempos extra y el marcador no se movió, por lo que el título se definió en penales.

Gana en penales

Daniel Lara anotó el primero por Delfines, mientras que el portero Alejandro Méndez detuvo el disparo de Nathan Sotelo. Ubelmar Luna mantuvo la esperanza de Cruz Azul al detener el tiro de Camarero, pero Iván Ramírez falló en el segundo para mantener la ventaja mínima de 1-0.

Luego, Keny Domínguez concretó su penal para ampliar la ventaja 2-0 para Delfines, mientras que Agustín García anotó el 2-1 para los celestes, que parecían acercarse cuando Luna detuvo el tiro de Ronaldo Castillo. Sin embargo, los cementeros erraron su cuarto disparo y Jesús Lara anotó el quinto y último penal para vencer 3-1 a Cruz Azul y así coronarse campeones ante más de 4 mil 500 personas que se dieron cita para apoyarlos.