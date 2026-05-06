Delfines se destacan en el 9° Cruce Tziscao

El club deportivo El Delfín de Chiapas tuvo una sobresaliente actuación en el 9° Cruce de Tziscao, celebrado en los Lagos de Montebello, al cosechar un total de 10 campeonatos, 7 subcampeonatos y 4 terceros lugares en distintas distancias y categorías.

El certamen reunió a cientos de participantes de diferentes clubes de Chiapas y otros estados del país, representando un reto demandante no solo por las distancias, sino también por las condiciones de baja temperatura del agua.

Resultados más destacados

En la prueba estelar de 10 kilómetros, Andrea Flores Mena dominó la categoría 30–39 años en la rama femenil, al cronometrar 3:26:40 horas para quedarse con el primer lugar.

Por su parte, en los 7.5 kilómetros, Gael N. López Guerrero se adjudicó el sitio de honor en la categoría de 40 y menores, con tiempo de 2:14:27.

Dentro de los 5 kilómetros, Alexia Michelle Nandayapa Vidal se proclamó campeona en 19 y menores con marca de 1:33:57. En la misma distancia, Sebastián Ortega Anzueto obtuvo el segundo puesto con 1:26:26, mientras que Sonia Ibáñez Kisel fue tercera con 1:50:52, en la categoría 40–49 años.

En los 2.5 kilómetros, El Delfín sumó tres primeros lugares con Dania Alonso Gómez (30–39 años), Adolfo de Jesús Solís Muñiz (50–59 años) y Tadeo Bustillos Sánchez (13–19 años). Además, Nallely Alonso Gómez consiguió el segundo sitio en 30–39 años.

Otros ganadores

La distancia de 1.25 kilómetros registró la mayor participación del equipo, destacando los triunfos de Diana Laura Marín Isaías (13-19 años), Juan Pablo Cartagena Zenteno (50-59 años), José W. Paredes López (60-69 años) y Rafael Sánchez Ponce (20-29 años). También se lograron segundos lugares con Guillermo Alonso Solís, Ramiro Jiménez Arechar, Rafael Jiménez Arechar y Alejandra G. Ortega Rodas.

Los terceros puestos fueron para Susana A. Hernández Cañaveral e Ian A. Montiel Huerta. Asimismo, varios nadadores se ubicaron dentro del Top 10, consolidando una destacada participación colectiva.

En los 600 metros, Kathia Romina Solís Culebro obtuvo el segundo lugar en 13 y menores, mientras que Ángel Uriel Bustillos Sánchez fue tercero en 9-10 años.

Finalmente, en la prueba de 250 metros, nadadores infantiles también representaron al equipo con esfuerzo y dedicación.