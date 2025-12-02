Delfines triunfan en 36° Aniversario de Piscis

Atletas de El Delfín de Chiapas llevaron un nuevo trofeo a las vitrinas del club capitalino luego de conquistar el Torneo del 36° Aniversario del Club de Natación Piscis. El certamen se efectuó en la alberca del Club Campestre de Tapachula.

Luego de tres intensas jornadas de acciones en la alberca, los Delfines cosecharon de 937 puntos, suficientes para amarrar la primera posición, mientras que el subcampeonato quedó en poder del club anfitrión, Piscis de Tapachula, con 700 unidades. El tercer lugar correspondió al equipo Marlin Sport Tapachula, con 580.

De las posiciones 4 a la 9 se ubicaron Acuática Master Center (233 puntos), Cíclidos de Escuintla (110), Cocodrilos Enlef Tapachula (108), Lechuzas UPGCH (102), Aquasharks Huixtla (60) y Aquática Guerreros (54).

Cabe destacar que este evento fue avalado por la Asociación Deportiva de Natación y Natación de Aguas Abiertas de México (ADNNAAM), Delegación Chiapas.

Campeones y subcampeones

A nivel individual, El Delfín destacó también conquistando ocho títulos de campeones individuales, que fueron para Ismael Jiménez Natarén (categoría 8 años, 54 puntos), Ángel Uriel Bustillos Sánchez (9-10 años, 54), Ana Paola Cáceres Nangusé (11-12 años, 54), Tadeo Bustillos Sánchez (11-12 años, 54), Alexia Michelle Nandayapa Vidal (13-14 años, 50), Alexander Hernández Morales (13-14 años, 46), Dara Isabella Ramos Anzueto (15-19 años, 45) y Mónica Anzueto Moguel (41-60 años, 36).

Asimismo, sumaron seis subcampeonatos individuales con Héctor Moreno Ramos (7 años, 44 unidades), Fernanda Ximena Méndez Santos (11-12 años, 41), Ian Soria García (11-12 años, 39), Doris Méndez Santos (15-19 años, 44), Manuel Jiménez Natarén (15-19 años, 44), Liliana Sánchez Escobar (41-60 años, 30).

Balance positivo

Al frente del equipo fundado en 1975 en Tuxtla Gutiérrez figuró la experimentada entrenadora Amanda Moguel Rodríguez, quien se dijo contenta con la participación de sus pupilos, no solo por el logro deportivo, sino también por el beneficio para su desarrollo integral

En este sentido, resaltó que este certamen fue una gran experiencia de crecimiento, sobre todo para los nuevos talentos de El Delfín, que vienen trabajando con disciplina y entusiasmo en los entrenamientos.

“Se logró el objetivo en este evento y fue un gran aprendizaje tanto para los nadadores, entrenadores y papás”, resaltó la profesora, quien en esta ocasión estuvo apoyada por el entrenador asistente, Carlos Alberto Santos Altúzar, al frente del contingente.