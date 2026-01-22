Deporte, ciencia y cultura se unen en estatal

Torres, alfiles y reyes desfilaron por el tablero de los 64 escaques en el Torneo de Ajedrez por la Cultura, el cual reunió a 40 ajedrecistas chiapanecos en las instalaciones del Centro Cultural y Museo David Gómez Solana de esta capital.

Participantes provenientes de Yajalón, San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc y Tuxtla Gutiérrez se dieron cita, en un esfuerzo por promover esta disciplina y fortalecer el desarrollo deportivo e intelectual de las y los asistentes.

Partidas electrizantes

El torneo se disputó bajo el sistema suizo a cinco rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos, más cinco segundos de incremento por jugada, lo que permitió partidas dinámicas y de alto nivel competitivo.

Sobre el tablero, el primer lugar fue para Miguel Ángel Gutiérrez González, quien se consagró campeón, mientras que el segundo sitio lo ocupó Héctor Iván Moreno Samayoa y el tercer puesto correspondió a Carlos Adiel Toledo Velázquez, de Tuxtla Gutiérrez.

Como parte de la premiación, los ganadores recibieron su afiliación a la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac) para 2026, así como inscripciones a torneos próximos en San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez.

La actividad estuvo supervisada por el maestro José Carlos Morales Gómez, presidente del Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., quien subrayó la importancia de este tipo de eventos como espacios de fogueo y preparación.

Morales Gómez destacó que el Ajedrez cobra especial relevancia en este periodo, ya que en febrero se llevará a cabo el selectivo para Olimpiada Nacional Conade, mientras que para abril tendrá lugar el clasificatorio que organiza la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), competencias clave para proyectar talentos chiapanecos hacia escenarios nacionales e internacionales, tal como sucedió en el curso 2025.