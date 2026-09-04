Deporte y convivencia llegarán a Terán

El deporte y la convivencia serán protagonistas, el domingo 6 de septiembre, de una nueva jornada del programa Que Viva tu Colonia, que en esta ocasión se desarrollará en el domo del parque central de Terán, con actividades para disfrutar en familia.

Las acciones comenzarán a las 8:30 horas con un cuadrangular de Voleibol en el que los equipos participantes buscarán quedarse con la victoria, en una jornada que tiene como principal objetivo fomentar la actividad física entre los habitantes de la colonia.

Además de la competencia en la cancha, el público podrá disfrutar partidos de exhibición de Basquetbol, sumando una alternativa para quienes acudan a presenciar los encuentros deportivos. Como parte del programa se contempla también la premiación para los equipos, que recibirán kits deportivos como reconocimiento a su esfuerzo.

Que Viva tu Colonia busca acercar diferentes disciplinas deportivas a las colonias de Tuxtla Gutiérrez, generando espacios de convivencia y participación para niñas, niños, jóvenes y familias.

La invitación está abierta para que los habitantes de Terán y lugares cercanos se sumen a este evento, apoyen a los equipos y disfruten una mañana dedicada al deporte.

Con el cuadrangular de Voleibol y las exhibiciones de Basquetbol, el domo del parque central de Terán se convertirá en punto de encuentro para una jornada que apuesta por fortalecer la convivencia a través de la actividad física.