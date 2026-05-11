Deportiva Venados conquista el campeonato

Deportiva Venados escribió una de las páginas más importantes de su historia al proclamarse campeón de la Liga Premier FMF Serie A, luego de imponerse 2-1 en el marcador global sobre los favoritos a coronarse Alacranes de Durango.

El empate sin goles en la vuelta fue suficiente para sellar una hazaña construida desde el ascenso en tercera división hasta la conquista del título que, en teoría, debe premiarse con el ascenso deportivo a la Liga de Expansión MX.

La final de vuelta

El Estadio Francisco Zarco de Durango vivió una noche de tensión, dramatismo y silencio inesperado en las tribunas.

El partido fue cerrado y con pocas oportunidades claras, ya que Deportiva apostó por el orden defensivo y logró contener a un rival que llegó como amplio favorito para alzarse campeón con el impulso de sus aficionados.

La presión aumentó al 73’, cuando el árbitro señaló un penal a favor de Durango en medio de la llovizna y la polémica. Sin embargo, Jared Torres desperdició la oportunidad al enviar el balón por encima del arco, acción que terminó por marcar el rumbo definitivo de la final. En el tiempo restante, Venados mantuvo la calma y resistió los ataques locales para consumar el campeonato.

Tras cinco minutos de prórroga, el silbatazo final desató la celebración yucateca en un escenario que durante toda la temporada se caracterizó por su ambiente hostil.

Con el título asegurado, el club acelerará ahora la definición de su futuro deportivo y administrativo, con la posibilidad de tomar su lugar en la Liga de Expansión y mudarse al estadio Carlos Iturralde Rivero como sede alterna, ya que el Alonso Diego Molina está lejos de cumplir con los requerimientos técnicos que exige la categoría.