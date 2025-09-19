Deportivo 3 Hermanos golea 5-1

Una vibrante Fecha 10 se vivió en la segunda vuelta del Torneo de 1ª División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, en la que destacó la victoria del Deportivo 3 Hermanos, al son de 5 goles a 1 sobre Lobos FC, en el campo 1 de Caña Hueca.

El "Depor" desplegó su mejor juego de conjunto para derrotar a los licántropos con anotaciones de Melquiades Ocaña, Eduardo Mendoza, Lerin Zavala, Gabriel Carrillo y Gustavo Mendoza; el gol de la honra de su rival lo hizo Erick Gómez.

También sobresalió el espectacular empate 5 a 5 entre las oncenas de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux) FC y FC Project Fit, en partido celebrado en el campo 3 de la Unidad Deportiva de Patria Nueva.

Del lado de Coratux FC, Erick Rosas fue la figura con un "hat-trick", mientras que Miller Calderón y Maxi Martínez anotaron los otros tantos; por el FC Project Fit, Enrique Guillén brilló con un triplete, en tanto que Henry Balbuena marcó los otros dos tantos.

Más acciones

En otro partido celebrado en el campo de La Herradura, Deportivo San Francisco venció 2-1 al DC United. Rafael Sánchez guió al "Depor" a la victoria con un doblete, mientras que por su oponente anotó Jonathan Lima.

Por otra parte, Atlético Chiapas se embolsó tres puntos sin despeinarse, al ganar por default (2-0) al RPBI FC, que no se presentó en tiempo y forma al compromiso.

Es oportuno recordar que la directiva de la Liga Independiente notificó de antemano que dio la victoria por default para Plásticos Pablín sobre Jaguares de Tuxtla, mientras que el único club que no vio actividad en la décima fecha fue Servicio Pyresur, al tocarle descanso.

FC Project Fit es el líder

La directiva del campeonato dio a conocer la tabla general al cabo de 18 jornadas celebradas en este ciclo futbolístico, periodo en el cual el cuadro del FC Project Fit se sitúa en la cima con 43 puntos, producto de 14 victorias, un empate y tres derrotas.

Es seguido a la distancia por el conjunto de Servicio Pyresur, que cuenta con 38 puntos, mientras que Coratux FC aparece en 3º y Deportivo 3 Hermanos en 4º, ambos con 37 unidades.

Completando el grupo de cuadros en zona de liguilla —de las posiciones 5 a la 8— figuran las escuadras de: Deportivo San Francisco (31 puntos), Atlético Chiapas (21), DC United (20) y Lobos FC (19).

En cuanto a la lucha por el título de campeón de goleo, Jeriel Clemente figura como líder absoluto con 31 anotaciones, muy por delante de su más cercano perseguidor, Sergio Díaz, de Servicio Pyresur, quien cuenta con 16 goles.