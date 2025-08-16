Deportivo 3 Hermanos sorprende al líder

En un duelo de poder a poder, Deportivo 3 Hermanos derrotó por 7-5 al superlíder FC Project Fit. El encuentro fue válido por la jornada 7 de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla y se jugó en el campo 1 del parque Caña Hueca.

Melquiades Ocaña fue la gran figura en la victoria de su equipo al anotar cinco goles, y Omar Cruz completó la cuenta con un doblete. Del lado rival brilló la figura de Jeriel Clemente con cuatro dianas, y Henry Balbuena hizo el otro tanto.

En otro espectacular partido, el Atlético Chiapas venció por 4-2 a su similar de Jaguares de Tuxtla, con sendos dobletes de Cristopher Morelos y Enrique Herrera. Por el conjunto perdedor descontaron Jorge Vielman y Tony Palacios.

Por su parte, Lobos FC sucumbió por marcador de 1-3 frente a Plásticos Pablín. Los goles del cuadro ganador fueron obra de Adrián Márquez, Jared Galdámez y Marcos Márquez. El de la honra de los licántropos lo hizo Sergio Hernández. Además, el RPBI FC cayó por 0-1 ante DC United, en tanto que Servicio Pyresur cedió por 0-2 frente a Deportivo San Francisco.

Cabe pena mencionar que el único club que no tuvo actividad fue el de los Comitecos Radicados en Tuxtla (Coratux), al corresponderle jornada de descanso.

La 2ª división se pone al corriente

En la categoría de plata se disputaron tres encuentros pendientes, correspondiendo dos de estos al equipo de La Familia y otros dos a Titán FC. En el primero, los de La Familia sucumbieron precisamente ante Titán FC por 1-4, mientras que en el segundo se repusieron al golear por 5-2 a Gladiadores FC.

En el otro choque aplazado, la escuadra de Titán FC sumó su segundo triunfo, al vencer por 3-1 al Santa Ana Jr.