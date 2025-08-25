Deportivo Burocrático se corona monarca

El Deportivo Burocrático se alzó monarca de la Liga del Oriente tras superar a Tigres FC en penales (3-2), luego de un electrizante empate 3 a 3 que puso a los aficionados al borde de las gradas de la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

Desde el silbatazo inicial, Tigres FC salió a imponer condiciones y con un juego rápido y preciso, lograron generar peligro constante sobre la portería rival.

Bryan Borges dio el primer zarpazo tras aprovechar un balón filtrado para vencer al arquero con un disparo potente que puso el 1-0 y desató la euforia en las gradas.

Erick Estrada amplió la diferencia en una jugada individual, firmando el 2-0 que parecía encaminar a los felinos hacia un título sin sobresaltos.

Sin embargo, Deportivo Burocrático no estaba dispuesto a rendirse, mostró temple y pese a estar en desventaja comenzó a recuperar terreno con orden en defensa y precisión en ataque.

La reacción tuvo su recompensa hasta la segunda mitad, cuando Jordan Zapata acortó distancias tras una jugada colectiva que dejó sin opciones al guardameta. El 2-1 encendió a su equipo y, minutos más tarde, Giovanni Mérida igualó el marcador con un disparo cruzado que levantó a la afición de sus asientos al significar el 2-2.

Cierre de alto voltaje

Tigres parecía nuevamente tener el control del encuentro y apareció otra vez Erick Estrada para poner adelante a los felinos con un disparo de larga distancia que devolvía la ilusión del campeonato con el 3 a 2 en el marcador.

Pero en el último minuto, Sergi Castro aprovechó un rebote en el área para marcar el 3-3 y forzar la definición desde el punto penal.

Ambos equipos convirtieron sus primeros tiros, pero un error de Tigres abrió la puerta para el desenlace. Giovanni Mérida, quien había sido figura durante el encuentro, tomó la responsabilidad del último penal y con un tiro colocado aseguró el campeonato para Deportivo Burocrático.