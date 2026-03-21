Deportivo Modelo sorprende a Pablín

La oncena del Deportivo Modelo dio la campanada en la fecha 7 de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla al golear por 7-1 al Plásticos Pablín, en partido celebrado en el campo 1 del parque Caña Hueca.

Erick León lideró la victoria con un triplete, mientras que Carlos Coronel, Miguel Salinas, Reynol Jiménez y Víctor Estrada completaron la cuenta. Por el rival el gol de la honra lo anotó Marcos Márquez.

Otros resultados

Además, destacó el espectacular encuentro en el que Deportivo San Francisco venció por 5-4 a Croco FC. Miguel Martínez encabezó el triunfo con un doblete, apoyado por las dianas de Arvin Martínez, Rafael Mendoza y Rafael Sánchez. Por su oponente marcaron Valdemar Pinto, Diego Pérez y Francisco Hernández.

Por su parte, Familia FC superó por 4-2 al DC United, con doblete de Víctor Sarmiento, además de los goles de Víctor Acosta y José Palacios. Del el lado rival descontaron José Argüello y Ángel Santiago.

En un duelo de alta intensidad, Coratux FC empató 1-1 con Deportivo IMZZ. El rumbo del partido parecía favorecer a los primeros con el tanto de Ever Muñoz, pero Leonardo Toscano igualó los cartones.

Segunda división

En la categoría de plata se jugó la fecha 6, resaltando la goleada del Santa Ana Jr. por 5-0 contra Deportivo Chiapas, con sendos dobletes de Daniel Morales y Marcos Flores, además de un tanto de Juvenal Chamé.

Finalmente, la directiva del popular campeonato capitalino dio a conocer que Talentos Better gana default (2-0) ante Cobach 33, al igual que Toluca FC frente a Terkoz FC.