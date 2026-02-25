Deportivo Napoli asalta el Flor de Sospó

En una actuación que tomó por sorpresa a la afición y terminó por convertirse en un resultado muy amargo, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) fue goleado (0-4) por el Deportivo Napoli de Tabasco, en duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga TDP, celebrado en el estadio Flor de Sospó.

La inesperada goleada no solo generó desconcierto en las gradas, sino que representó un duro golpe a la moral del conjunto chiapaneco en la recta final del torneo, en un momento crucial en el que se están perfilando los clubes con posibilidades de calificar a la Liguilla en el grupo 2.

Gol que marcó el rumbo

El conjunto tuxtleco llegaba al duelo con la intención de sumar puntos clave; sin embargo, la contundencia del cuadro visitante marcó la diferencia desde la primera mitad.

La escuadra tabasqueña acertó al minuto 30, cuando Rodrigo Chávez apareció dentro del área sin marca y conectó de cabeza un servicio preciso desde la banda derecha, dejando sin oportunidad al arquero Jesús Mérida.

El tanto descompuso notablemente el planteamiento del cuadro dirigido por Daniel Mora, que intentó reaccionar antes del descanso, pero careció de profundidad en el último tercio del campo. Napoli, frente a un equipo que ya se mostraba bien ordenado en defensa y peligroso al contragolpe.

Contundencia en el complemento

Si el cierre del primer tiempo fue complicado, el inicio del segundo resultó aún más duro para Chifut, pues apenas al minuto 46, en una jugada derivada de un saque de manos, la zaga no logró despejar la redonda y Javier Correa aprovechó para firmar el 2-0.

El equipo de casa adelantó líneas en busca de acortar distancias, pero dejó espacios que el rival explotó con inteligencia y al minuto 62, Ángel Emilio Hernández sorprendió con un potente disparo desde el sector izquierdo que venció nuevamente a Mérida para el 3-0.

Con el partido prácticamente liquidado, Ángel Jiménez selló la goleada al minuto 76, enviando el balón al fondo de las redes para el 4-0 final.

Se complica el panorama

La derrota deja a Chifut con 39 unidades y su ventaja en la lucha por el último boleto a la Liguilla se redujo considerablemente respecto a su más cercano perseguidor, Tapachula FC, que ahora se coloca a dos puntos de darle alcance. Por su parte, el Deportivo Napoli llegó a 27 puntos y se mantiene en la zona baja de la tabla, en el décimo lugar.

Para la jornada 23, Chifut tendrán una visita de alto riesgo contra Cruz Azul Lagunas, en un duelo que podría resultar decisivo para sus aspiraciones.