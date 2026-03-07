Deportivo Rayo domina el Torneo Supremo

El escuadrón del Deportivo Rayo se consolidó como líder del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, tras una soberbia goleada de 9-1 a costa del Deportivo La Esmeralda, en duelo celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Jesús Juárez lideró a los eléctricos con seis dianas, mientras que Brayan Fuentes puso un doblete y con un tanto figuró Óscar Jiménez. Por su rival, el de la honra lo hizo Adrián Toledo.

Por su parte, Chamacos DV superó en gran partido al Sporting FC, al son de 8 goles contra 5. Del lado vencedor brilló la figura de Carlos Ocaña, autor de siete anotaciones, mientras que Gabriel Prado completó la cuenta. Por su oponente descontaron Diego Ríos (2), Reynaldo Hernández, Hugo López y Alejandro Gil.

Otros resultados

Dentro de la actividad sobresalió también el triunfo de Rayo Vallecano por 8-4 sobre Reyes FC, con destacada actuación de Alexander Ríos, autor de cinco dianas, mientras que Roney Hernández puso un triplete, y con un tanto apareció Diego Espinosa. Del lado contrario brillaron Manuel Pérez, con un “hat-trick”, y William Reyes.

Además, el Hull City FC doblegó por 4-3 a Leyendas C. A., con doblete de Cristian Tomás, además de los goles de Ronaldo Salazar y Brandon Barrios. Por su adversario marcaron Luis Alegría (2) y Cristian Abarca.

Otro equipo que logró una dramática victoria fue Leones Negros, que venció por 5-4 a Porto FC con triplete de David Pérez, además de los tantos Jorge Alfaro y Ulises Rodríguez. Del lado contrario acertaron Omar González (2), Rodolfo Salinas y Bryan Álvarez.

Entretanto, Reyes FC sucumbió por 3-4 contra Cinepolocos FC. Del lado ganador anotaron Kevin Martínez (2), Marco Vera y Alexis Espinosa, mientras que por su adversario contribuyeron al marcador Cristofer Cruz, con par de dianas, y William Reyes.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que el encuentro entre Santa Cruz y Mamitas Chiapas será reprogramado.