Deportivo Rayo electrocuta a Cinepolocos FC

El superlíder Deportivo Rayo volvió a demostrar su alto voltaje en el terreno de juego tras golear por 7-3 a Cinepolocos FC, en la fecha 4 del Torneo Supremo de la Liga Guerrero. El duelo se disputó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La cuarta conquista en fila para los eléctricos se dio con triplete de Martín Solís, doblete de Jesús Juárez y tantos de Luis Alcázar y Alberto Martínez. Por su rival descontaron Alexis Espinosa (2) y Luis Estrada.

Otros resultados

Por su parte, Hull City FC se mostró en gran forma tras aplastar por 9-3 a Galácticos 3.0, con destacada actuación de Felipe Vázquez, autor de un “hat-trick”; Daniel Toledo y Alfredo Torres aportaron dobletes y con una diana cada uno figuraron Andrés García y Emiliano Villalobos. Por el oponente descontaron Damián Velasco (2) y Arizandi Montesinos.

Chamacos DV también se mostró en gran forma tras golear por 8-0 a Leones Negros, con sendos tripletes de Erick Estrada y Víctor Álvarez, mientras que Jaime Santiago puso un par de tantos.

Duelos espectaculares

En más acciones de la cuarta jornada, Nadro FC sucumbió por 2-6 frente al Sporting FC. El triunfo se labró con una gran actuación colectiva, en la que los goles se repartieron entre Hugo López, Diego Cruz, Rey Hernández, Iker Vázquez, Paolo Hernández y Diego Vega. Por el rival descontaron Víctor Fuentes y Ángel García.

En otro espectacular compromiso, Cuervos FC superó por 6-4 al Deportivo La Esmeralda. Luis Jiménez lideró la victoria con par de dianas, y el resto fue obra de Wilber Hernández, Eduardo Herrera, Rudy Gómez y Uziel Hernández. Por su oponente destacó Germán Santos con triplete, mientras que Gabriel Pérez completó la cuenta. Y en el único empate de esta fecha, Rayo Vallecano y Porto FC igualaron 4-4, aunque estos últimos sumaron un punto extra en tanda de penales, por 3 a 2.

En tiempo regular marcaron por el Rayo Emmanuel Sánchez (2), Rodney Hernández y Marcelino Bezares. Del lado del Porto anotaron Leonardo Escobar, Jafet Sevilla, Omar González y Eduardo Vázquez.

Quinta fecha, hoy

Para este sábado, a partir de las 4 de la tarde, se disputarán los partidos de la fecha 5, comenzando con el duelo entre Hull City FC y Nadro FC. Posteriormente se jugarán los encuentros Sporting FC-Cuervos FC, Leyendas C. A.-Rayo Vallecano, Chamacos DV-Deportivo Rayo y Cinepolocos FC-Galácticos 3.0.