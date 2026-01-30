Deportivo Rayo manda en el Torneo Supremo

El Deportivo Rayo se consolidó como líder del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque y lo hizo mediante una categórica goleada de 13-3 sobre Leones Negros, en duelo celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Los eléctricos alargaron su paso perfecto a tres triunfos y 9 puntos en la naciente campaña, liderados por Jesús Juárez, quien marcó seis dianas en la victoria sobre los melenudos, mientras que Jorge Jiménez puso un doblete, y con un tanto cada uno figuraron Rodrigo Hernández, Jonathan Zamora, Gerry Hernández y Juan Márquez, más un autogol del rival. Por los Leones descontaron Marcos Juárez (2) y Rogelio Arias.

Par de goleadas

Dentro de la jornada 3 destacó el triunfo de Chamacos Cayuco por 10-2 sobre Rayo Vallecano, con cinco dianas de Erick Estrada, doblete de Víctor Álvarez, además de los tantos de Gabriel Pardo, Diego Zavaleta y Héctor Hernández. Por el Rayo descontaron por la vía de un autogol del rival y un tanto de Rodney Hernández.

En otra goleada de escándalo, La Prevo sucumbió por 2-12 frente al Deportivo La Esmeralda. Germán Santos fue la figura del cuadro ganador con cinco “pepinos”, en tanto que Marco Castellanos registró un triplete, en tanto que Alex López y Adrián Toledo pusieron sendos dobletes. Por el oponente marcaron William Sánchez y Brayan Álvarez.

Otros resultados

El sublíder del torneo capitalino, Leyendas FC, derrotó por 5-4 a Galácticos 3.0, con gran actuación de Luis Abarca, autor de un póker de goles, mientras que Cristian Abarca completó la cuenta. Del lado contrario anotaron Damián Velasco (2), Sergio Ovando y Diego Hernández.

La tercera fecha registró además un par de empates: Hull City FC igualó 5-5 con Cuervos FC, aunque los primeros se llevaron el punto extra de los penales por 3-1. Sporting FC empató 4-4 con Cinepolocos FC, aunque este duelo se dio por terminado antes de cumplirse el tiempo reglamentario por falta de garantías, al suscitarse una agresión de un jugador a otro, sobre lo cual la liga ya tomó cartas en el asunto.