Deportivo Rayo sorprende a Leyendas

Leyendas C. A. sufrió su segunda derrota en fila en el Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque al caer por 1-3 frente al Deportivo Rayo, en acciones de la fecha 9, celebradas en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El líder general venía de ser goleado (11-4) la fecha anterior por Chamacos DV FC, por lo que se esperaba que cobrara su revancha futbolística en esta jornada, lo cual al final no sucedió y en cambio se llevó un nuevo revés, a cambio de seis victorias y un empate.

En esta ocasión el Deportivo Rayo aprovechó la inspiración de Galileo Pérez, autor de dos goles, mientras que Luis Abarca marcó el otro tanto. Por las Leyendas el de la honra lo anotó Eduardo Martínez.

Goleada de La Banda

En más acciones del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, el representativo de La Banda FC arrolló 8 a 4 al Rayo Vallecano, encuentro en el que brilló Miguel Castañón con un “hat-trick”; Gabriel Albores y Emerson Hernández se despacharon con sendos dobletes, y Obed Benítez hizo el otro tanto.

Por el conjunto eléctrico descontaron Daniel Ávalos, Rodney Hernández, Josiel Gómez y Karim Rendón. El otro duelo programado para la sesión, entre Chamacos DV FC y FC Rafita, finalmente no se llevó a cabo, perdiendo estos últimos default (0-3).

Al respecto, es oportuno mencionar que el popular campeonato capitalino ha batallado para poder llevar a cabo su programación de partidos de manera puntual ante las difíciles condiciones climáticas de las recientes semanas.