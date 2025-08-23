Deportivo Trinidad avanza a la final

La Liga Palapa de Futbol 7 vivió una de sus noches más intensas con la semifinal del Torneo Empresarial. Deportivo Trinidad selló su boleto a la gran final al imponerse ante Morenitos en una emocionante tanda de penales. El encuentro, celebrado en la cancha de Fundamat ante una afición que abarrotó las gradas, estuvo lleno de emociones y cumplió con creces las expectativas de un partido decisivo.

Vibrante inicio

El arranque del compromiso fue un claro reflejo de lo que se viviría durante toda la noche: dos equipos decididos a darlo todo. Morenitos intentó presionar desde el primer minuto, apostando por ataques rápidos que obligaron al guardameta de Trinidad, Ernesto Ramírez, a intervenir con solvencia.

Al otro lado de la cancha, Deportivo Trinidad respondió con un juego más ordenado y toques precisos que buscaban abrir espacios, aunque se toparon con la figura del portero Daniel “El Muro” Pérez, quien también fue determinante para mantener su arco invicto.

La primera gran alegría llegó al minuto 14, cuando Édgar Molina aprovechó un tiro libre frontal para abrir el marcador. Con un tiro potente y colocado, el balón dejó sin posibilidades al arquero de Morenitos y puso en ventaja a Deportivo Trinidad, desatando la euforia de sus seguidores.

Sin embargo, la respuesta del rival no tardó en llegar. Antes de que concluyera la primera mitad, Iván Alexander Cueto sorprendió a todos con un disparo cruzado desde fuera del área, para empatar el encuentro 1-1 y devolver la esperanza a Morenitos.

Con el marcador igualado, ambos equipos se marcharon al descanso conscientes de que el margen de error sería mínimo en el complemento.

Segundo tiempo

La segunda parte mantuvo la misma tónica: intensidad, choques en medio campo y atajadas espectaculares. Al minuto 28, nuevamente Cueto apareció para adelantar a Morenitos con un remate dentro del área que dejó sin reacción al portero, encendiendo a una afición que ya celebraba el posible pase a la final.

Pero Deportivo Trinidad no se dio por vencido. Con base en empuje y experiencia, logró meter a su rival en su propio terreno hasta provocar un penal al minuto 36. Fidel Herrera tomó la responsabilidad y con un cobro firme al centro devolvió la igualdad 2-2, forzando así la definición desde los once pasos.

Última instancia

En la tanda de penales, la figura de Enrique se agrandó bajo los tres postes. El arquero de Trinidad detuvo dos disparos cruciales, mientras que sus compañeros convirtieron todos sus intentos para sellar el triunfo y el pase a la gran final. El festejo fue inmediato: jugadores y aficionados celebraron a lo grande un logro que los mantiene con vida en su objetivo de conquistar el título.

Con esta victoria, Deportivo Trinidad se instala como uno de los favoritos para levantar el trofeo, mientras que Morenitos, pese a la derrota, se despide dejando una grata impresión por su entrega y su calidad durante todo el certamen.