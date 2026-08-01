Deportivo Tuxtla se corona bicampeón

Con una exhibición de talento, entrega y buen Futbol, Deportivo Tuxtla conquistó el bicampeonato de la categoría pony de la Liga Palapa de Futbol 7, luego de vencer por marcador de 3-1 a Deportivo Chiapas en la gran final celebrada en la cancha de Futbol de Altura Sears, donde se vivió un gran ambiente gracias al apoyo de familiares y aficionados que no dejaron de alentar durante los 50 minutos de juego.

La expectativa por conocer al nuevo campeón era alta, pues ambos conjuntos llegaron como los mejores de la temporada, respaldados por un desempeño sólido desde la fase regular y una destacada participación en la Liguilla. Desde el silbatazo inicial quedó claro que ninguno estaba dispuesto a ceder terreno, por lo que el encuentro se convirtió en un intenso intercambio de llegadas, presión alta y constante disputa por el control del balón.

Primer tiempo

Deportivo Tuxtla tomó la iniciativa y encontró su recompensa gracias a Ian André, quien aprovechó una jugada ofensiva para vencer al guardameta y colocar el 1-0. La anotación dio confianza al cuadro tuxtleco, mientras que Deportivo Chiapas respondió con orden e intensidad en busca de la igualada, generando varias aproximaciones que fueron contenidas por la zaga rival.

El ritmo del compromiso no disminuyó y ambas escuadras ofrecieron una final digna de la categoría. Cada balón fue disputado arduamente, reflejando el buen desempeño de los jugadores a lo largo del torneo. En las gradas, el ambiente fue uno de los grandes protagonistas, con porras alentando sin descanso y convirtiendo el escenario en una auténtica fiesta deportiva.

Antes de concluir la primera mitad, Deportivo Tuxtla volvió a golpear, por conducto de Luca Santino, quien definió con precisión para ampliar la ventaja y poner el 2-0. Sin embargo, Deportivo Chiapas no bajó los brazos y regresó al terreno de juego decidido a cambiar la historia.

Complemento

El conjunto chiapaneco consiguió descontar en el complemento, lo que incrementó la intensidad del partido y mantuvo la incertidumbre entre los asistentes. Con el marcador 2-1, los equipos protagonizaron varios minutos de ida y vuelta, en los que el desgaste físico fue evidente, aunque ninguno dejó de luchar por cada pelota.

Cuando Deportivo Chiapas buscaba el empate, apareció Bruno Hercas para concretar el tercer tanto de Deportivo Tuxtla y sentenciar la gran final. La anotación desató el festejo en la banca y en las tribunas, pues prácticamente aseguró la obtención del bicampeonato.

Tras el silbatazo definitivo, jugadores, entrenadores y familias celebraron juntos la conquista del título, en una muestra del trabajo realizado durante toda la temporada. Deportivo Tuxtla no solo defendió con éxito el campeonato obtenido anteriormente, sino que confirmó su protagonismo dentro de la Liga Palapa de Futbol 7 al consolidarse como la mejor escuadra de la categoría pony.

De esta forma Deportivo Tuxtla escribe un nuevo capítulo en su historia deportiva y reafirma la labor que lleva a cabo en el desarrollo de jóvenes futbolistas, mientras que Deportivo Chiapas demostró ser un digno finalista y un rival que vendió cara la derrota en un duelo que quedará entre las más memorables de la temporada.