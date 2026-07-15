Deportivo Tuxtla viaja a la Copa Franja 2026

Con la ilusión de hacer historia y el compromiso de representar dignamente a Chiapas, la delegación de Deportivo Tuxtla emprendió su viaje rumbo a Puebla para participar en la Copa Franja 2026, campeonato nacional que reunirá a equipos infantiles y juveniles provenientes de diferentes partes del país.

Antes de la salida, la institución llevó a cabo la presentación oficial y entrega de uniformes y kits deportivos a los jugadores y entrenadores que defenderán los colores del estado durante esta importante competencia. El evento reunió a futbolistas, cuerpos técnicos, familiares y personas cercanas al proyecto, quienes compartieron un momento especial antes de iniciar la aventura nacional.

Durante la ceremonia se vivió un ambiente de emoción y orgullo. Los jóvenes recibieron palabras de motivación para afrontar cada partido con entrega y disciplina. La convivencia permitió fortalecer los lazos entre jugadores y familias, quienes serán parte fundamental durante la participación del equipo en Puebla.

Como parte de este momento especial, Ana Karen Gómez fue reconocida como madrina de la presentación de uniformes y madrina de la delegación que representará a Chiapas en la Copa Franja 2026, acompañándolos en este nuevo reto deportivo.

Posteriormente, partieron desde el emblemático parque de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez, punto donde familiares y amigos se reunieron para despedir a los futbolistas que viajaron con la motivación de dejarlo todo en la cancha.

Entre abrazos, fotografías y mensajes de apoyo, los integrantes de Deportivo Tuxtla iniciaron el camino hacia Puebla, llevando consigo no solamente la responsabilidad de competir, sino también el orgullo de portar el nombre de Chiapas en un escenario nacional.

El conjunto chiapaneco participará con tres categorías en la Copa Franja: 2013, 2015 y 2019, todas con un mismo objetivo: luchar por el campeonato y demostrar el trabajo hecho durante meses.

Para los jugadores, este torneo representa una oportunidad de crecimiento deportivo y una experiencia que quedará marcada en su formación, mientras que para Deportivo Tuxtla significa continuar impulsando el desarrollo del talento chiapaneco a través del Futbol.

Con la maleta llena de sueños y la mirada puesta en el campeonato, Deportivo Tuxtla emprendió el viaje rumbo a Puebla, donde buscará escribir una nueva página en su historia y poner en alto el nombre de Chiapas.