Derbi chiapaneco en el estadio Flor de Sospó

Con el objetivo de hilvanar su segunda victoria en el arranque de la campaña y brindarle una alegría a su fiel afición, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) recibe la visita de Pijijiapan FC, este domingo a las 15:30 horas, en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El cuadro capitalino que comanda Daniel Mora llega a la jornada 2 de la Temporada 25-26 con la moral muy en alto, luego de su sorprendente estreno ganador como visitante frente a los Dragones de Oaxaca, partido del que se llevaron los tres puntos con solitaria anotación de Brayan Álvarez Ruiz.

Ese triunfo revistió especial importancia, pues si bien Dragones ascendió este año a Liga Premier Serie B, mantuvo una franquicia en la Liga TDP y esta tenía una marca oficial de dos años sin perder un duelo como local, misma que vino a romper Chifut.

Por su parte, los Pijijijis de Pijijiapan se estrenaron con empate 1-1 en casa. frente a los Alebrijes de Oaxaca. Un resultado agridulce, pues dejaron escapar a su rival con el punto extra de los penales. Además, perdieron para la segunda fecha a su capitán, José García Torres, por haber sido expulsado.

El entrenador Fausto de Jesús Perianza deberá encontrar a su reemplazo y presentar a un cuadro competitivo y que pueda recuperar los puntos perdidos en casa, un reto que se multiplica, tomando en cuenta que para esta campaña hizo una renovación amplia en su plantel con el objetivo de ser protagonistas dentro del grupo 2.