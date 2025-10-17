﻿﻿
Derbi universitario en el Flor de Sospó

Octubre 17 del 2025
El guardameta Ángel Barrios ha conseguido mantener su meta imbatida hasta el momento. Cortesía
Lechuzas UPGCH expone su calidad de invicto ante la UDS en el “derbi universitario” de la fecha 7 (grupo 2) de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El encuentro tendrá lugar este viernes, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.

Los de la Pablo Guardado Chávez llegan a este compromiso con marca de 5 victorias en seis jornadas (tienen pendiente el juego de la fecha 1 contra Cruz Azul Lagunas), para un total de 15 unidades que además los colocan como líderes nacionales.

En contraste, su rival arriba a este compromiso en el octavo puesto del grupo 2, con 11 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 2 derrotas, con 7 goles anotados y 11 permitidos. 

Números imponentes

Lechuzas cuenta con 22 tantos a favor, siendo Daniel Cruz y Jorge Coutiño sus máximos anotadores, con 6 y 4 respectivamente. Su defensa no ha permitido gol, con actuaciones clave del guardameta Ángel Barrios, quien reconoció el trabajo del cuerpo técnico y sus entrenadores para no permitir anotaciones hasta el momento. “Es a base de trabajo, de lo que hemos hecho desde la pretemporada y al inicio del torneo, y muy agradecido con mis profesores”, expresó.

Sobre el encuentro contra la Universidad del Sureste opinó que se enfrentan dos instituciones grandes de Chiapas, pero confía en sacar la victoria y que eso les permita continuar liderando la clasificación nacional.

