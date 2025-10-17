Derbi universitario en el Flor de Sospó

Lechuzas UPGCH expone su calidad de invicto ante la UDS en el “derbi universitario” de la fecha 7 (grupo 2) de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El encuentro tendrá lugar este viernes, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.

Los de la Pablo Guardado Chávez llegan a este compromiso con marca de 5 victorias en seis jornadas (tienen pendiente el juego de la fecha 1 contra Cruz Azul Lagunas), para un total de 15 unidades que además los colocan como líderes nacionales.

En contraste, su rival arriba a este compromiso en el octavo puesto del grupo 2, con 11 puntos, producto de 3 triunfos, un empate y 2 derrotas, con 7 goles anotados y 11 permitidos.

Números imponentes

Lechuzas cuenta con 22 tantos a favor, siendo Daniel Cruz y Jorge Coutiño sus máximos anotadores, con 6 y 4 respectivamente. Su defensa no ha permitido gol, con actuaciones clave del guardameta Ángel Barrios, quien reconoció el trabajo del cuerpo técnico y sus entrenadores para no permitir anotaciones hasta el momento. “Es a base de trabajo, de lo que hemos hecho desde la pretemporada y al inicio del torneo, y muy agradecido con mis profesores”, expresó.

Sobre el encuentro contra la Universidad del Sureste opinó que se enfrentan dos instituciones grandes de Chiapas, pero confía en sacar la victoria y que eso les permita continuar liderando la clasificación nacional.