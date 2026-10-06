Derrota para Pavones ADMC por la mínima

Pavones ADMC encadenó su segundo revés al hilo tras caer por la mínima diferencia (0-1) ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente a la jornada 5 del Grupo 2, de la Liga TDP; el encuentro tuvo como escenario el campo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del Campus Tuxtla Gutiérrez.

Dominio visitante

Chapulineros fue superior en el trámite del primer tiempo y generó constantes ocasiones de peligro sobre la meta local, obligando a la defensa y al arquero Gabriel Morales, a aplicarse a fondo para evitar la derrota.

Chapulineros aprovechó que, al ser filial de un club de Liga Premier FMF, puede convocar a jugadores de la categoría mayor que estén en el límite de edad para la TDP, por lo que se reforzó con elementos como César Delgado, Emilio Moreno y Gael Velásquez.

Sin embargo, la primera mitad concluyó con empate sin anotaciones, mientras que el gol llegó hasta el minuto 63 en los botines de Moreno Zárate.

La acción vino precedida de un largo tiro libre al área, donde la pelota no fue despejada por la defensa y en el rebote le quedó en bandeja de plata al jugador oaxaqueño, que fusiló al portero Morales para al fin abrir el marcador.

Todavía al minuto 70, Chapulineros estuvo cerca de anotar el segundo tanto en un disparo de larga distancia que el guardameta logró atrapar, aunque en el lance se llevó un fuerte golpe con el poste, que no le impidió seguir en el campo.

En el cierre del encuentro Pavones apretó, pero se encontró con un rival que se plantó con fuerza en su propio terreno para cerrar los espacios y preservar el resultado a su favor.

Saldo final

De esta forma, Chapulineros llega a 12 puntos para mantenerse en la parte alta del pelotón, mientras que Pavones se queda en 6 puntos y se ubica a mitad de la tabla.

El próximo compromiso para los tuxtlecos será visitando a Playaneros de Tabasco, el domingo 11 de octubre en el Estadio Olímpico de Villahermosa, mientras que “Chapus” tendrá a otro rival chiapaneco, Huracanes de Arriaga, al que recibirá el sábado 10 de octubre, en el Estadio Independiente MRCI.