Derrota por la mínima ante Cruz Azul

Pavones ADMC cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Cruz Azul Lagunas, en juego correspondiente a la jornada 9 del grupo 2 de la Liga TDP, realizado en el estadio Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca.

Pese a visitar una aduana complicada en la primera jugada Pavones atacó por derecha, sacó un centro al área que remató de cabeza Mario Gómez, salvando un defensa en la línea a los 30 segundos. Al minuto 2, Keny Domínguez intentó con un disparo de larga distancia que fue a las manos del arquero.

La presión ejercida por los tuxtlecos no aminoró y al minuto 6 Jesús Molina sacó un tiro dentro del área que desvió la defensa.

Los chiapanecos siguieron tocando la puerta con un balón filtrado de Molina que despejó la defensa ante la falla del portero, y después un tiro centro por izquierda de Leandro Suchiapa que buscó Gómez y que salvó el guardameta local.

Cruz Azul no perdonó

Aunque Pavones fue muy incisivo al ataque, fue Cruz Azul Lagunas el cuadro que se puso adelante en el marcador apenas en su primera llegada. Esta se gestó tras un desborde por derecha de Jonathan Vázquez, quien mandó una diagonal que empujó Yazid Cruz para el 1-0 al minuto 16.

Con el ánimo a tope tras ponerse arriba en el marcador, los celestes fueron con todo al ataque y el propio Vázquez estuvo cerca de ampliar la ventaja con disparos a los minutos 22 y 25.

Antes del medio tiempo, los pupilos de Manuel Pérez Avendaño estuvieron cerca de igualar con un par de llegadas, una jugada a balón parado por izquierda que Jorge Cruz estuvo cerca de conectar de cabeza al 41’ y otro servicio por arriba al minuto 43.

Lucharon en el complemento

Al inicio de la segunda parte, Cruz Azul intentó sentenciar el juego y Vázquez sacó un potente disparo que salvó el portero Juan Álvarez.

Los chiapanecos respondieron con disparos de Gómez y Alver Espinosa, pero les costó para poner más peligro a la meta local.

De hecho, al minuto 86 el Cruz Azul Lagunas estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro de larga distancia que reventó el travesaño y al 94’, Álvarez detuvo un disparo dentro del área manteniendo el 0-1.

De esta manera, Pavones ADMC se quedó con 10 puntos y sus próximos juegos en la jornada doble serán en la capital, recibiendo a Alebrijes de Oaxaca y visitando a Chifut en las jornadas 10 y 11, respectivamente.