Desafían el cronómetro en Selectivo Estatal

Con el objetivo de dar las marcas tope que los clasifiquen al Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, a celebrarse del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán, 127 sirenas y tritones de 11 diferentes clubes de Chiapas participan este fin de semana en el Selectivo Estatal, que se desarrolla en la alberca del Centro de Entrenamiento del club deportivo El Delfín.

El certamen, avalado por la Aquatics México, afiliada a la World Aquatics, es sancionado por el juez nacional Alfredo Borrego, con el fin de dar certeza y validez a las marcas mínimas que los atletas intentan lograr para obtener su pasaporte al evento nacional.

Primeras marcas

En las primeras acciones del Campeonato Estatal Selectivo para el Nacional Curso Largo, el primero en dar la marca mínima fue Evann Andrés Pérez López (El Delfín), para la prueba de los mil 500 metros, de la categoría 13-14 años, superando por más de medio minuto el tiempo tope, al registrar 16;59.24 minutos. El mismo atleta logró dar el tiempo de los 50 mariposa.

En los 50 mariposa, las nadadoras Ariadna Sarmiento Monzón (El Delfín), Kaori Yáñez Espinosa (AMC) y Fernanda Vidal González (AMC) también obtuvieron el tiempo mínimo de la categoría 17-18 años.

En la misma prueba, pero de la rama varonil en categoría 11-12 años, Alan Fernando Monzón (Axolotes), consiguió su pase al evento nacional. En la categoría 15-16 años también clasificaron, en 50 mariposa, Ian de la Rosa Cruz (Delfín) y José Alejandro Cruz Ruiz (Axolotes), mientras que en 17-18 años lo logró Kevin Yahel Gómez López (Axolotes).

Otras pruebas

El 200 pecho fue una de las pruebas en las que más nadadores consiguieron los tiempos requeridos: en la categoría 11-12 años lo hizo Rafael García Virrueta; en 13-14 años obtuvieron su pase Ana Paola Cáceres Nangusé (Delfín) y Renata Palacios Solís (AMC); en 15-16 años lo lograron Renata Palacios Martínez (AMC), Valentina Espinosa Guzmán (Delfín), Diego Hernández González (Delfín) y Dereck Maximiliano Sauza (AMC); y también dieron las marcas mínimas Ariadna Sarmiento Monzón (Delfín), Quiana Tovilla Santiago, Johan Poumian Gordillo (AMC) y Pablo Alfaro Rodríguez (Axolotes), en 17-18 años.

Para los 100 libres sumaron boletos Alan Fernando Monzón; Ximena Garay Solís (nadadora en transferencia), Rodrigo Escobar Cruz (Delfín) e Ian de la Rosa Cruz en la categoría 15-16 años. Ariadna Sarmiento Monzón consiguió la marca junto a Kaori Yáñez Espinosa, además de Pablo Alfaro Rodríguez en la división 17-18 años.

Las acciones del campeonato arrancaron desde el viernes por la tarde y cierran este domingo al mediodía.