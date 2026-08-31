Desafiaron el cronómetro A Toda Velocidad

Con la participación de 89 nadadores, el club deportivo El Delfín realizó este domingo la tercera edición del Torneo de Natación “A Toda Velocidad”, competencia interna desarrollada en la alberca del Centro de Entrenamiento, en Tuxtla Gutiérrez.

La sesión acuática reunió a integrantes de las sucursales del club, quienes participaron en las diferentes categorías contempladas dentro del programa, desde seis años y menores hasta nadadores de 70 años y mayores.

Además de promover la competencia, el certamen tuvo como objetivo establecer los registros de tiempos individuales que servirán para conformar los equipos que participarán en el próximo Festival de Relevos Fiestas Patrias 2026.

Tiempos para los relevos

Aunque el objetivo no era individual premiar a los más veloces por carrera, en el registro final destacó la participación de la medallista en Olimpiadas Nacionales, Ariadna Sarmiento Monzón, quien obtuvo los mejores tiempos en las cuatro pruebas en la rama femenil: 25 dorso (15.72 segundos), 25 pecho (15.99), 25 mariposa (14.16) y 25 crol (13.11).

Por los varones, Ian de la Rosa Cruz tuvo dos de los mejores tiempos, en 25 mariposa (12.82) y 25 crol (12.09), mientras que Rodrigo Escobar Cruz obtuvo el registro más veloz del 25 dorso (13.78) y Josué Tovar Quiñones en los 25 Pecho (15.85).

Concluidas las acciones se realizó la entrega de medallas y ahora la atención se trasladará al Festival de Relevos Fiestas Patrias, programado para el próximo domingo 6 de septiembre, donde los equipos conformados a partir de los registros obtenidos volverán a entrar en acción.