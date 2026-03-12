Desarrollando Talentos vive intensa jornada

El parque deportivo Caña Hueca fue escenario de una intensa jornada del Torneo Desarrollando Talentos en su sexta fecha, con emocionantes partidos en diversas categorías formativas, reuniendo a decenas de jóvenes basquetbolistas que demostraron su entusiasmo y su pasión por esta disciplina.

Las canchas uno y dos del complejo deportivo se llenaron de vida con la participación de diferentes clubes que buscan fortalecer el proceso formativo de sus jugadores, brindándoles espacios competitivos en los que puedan aplicar lo aprendido durante sus entrenamientos.

Duelo parejo

Uno de los encuentros que más llamaron la atención fue el protagonizado por Huskys y Alecam, en la categoría chupones, donde los más pequeños del torneo vivieron una auténtica fiesta deportiva. En este compromiso, ambos equipos tuvieron la oportunidad de rotar a todos sus jugadores, permitiendo que cada niño tuviera minutos en la duela y se familiarizara con el ritmo de competencia.

La jornada también presentó un atractivo duelo en la infantil, en la que Huskys MX y Alecam Varonil se enfrentaron en un partido lleno de intensidad. Los dos conjuntos saltaron a la cancha con el objetivo de sumar puntos en la clasificación, mostrando orden en sus movimientos ofensivos y aplicando jugadas colectivas que provocaron los aplausos de los asistentes.

Otro juego que generó emociones fue el que sostuvieron Cuervos MX y Cayali 7, también dentro de la categoría infantil. En este compromiso ambos conjuntos mostraron entrega total, luchando por cada balón y buscando abrir espacios para concretar canastas. Bajo la dirección de sus entrenadores, los jugadores ajustaron estrategias durante el desarrollo del encuentro, dando muestra de su crecimiento deportivo.

Micro

La actividad continuó con la categoría micro mixta, en la que Cuervos y Alecam protagonizaron un choque lleno de dinamismo. Desde el silbatazo inicial los participantes se mostraron decididos a imponer condiciones, haciendo transiciones rápidas y manteniendo un ritmo constante que mantuvo atentos a los espectadores.

En esta misma división también se disputó el partido entre Huskys y Cayali 7, programado en uno de los primeros turnos de la tarde. El duelo fue intenso, con ambos cuadros tratando de dominar el ritmo del juego y generando múltiples oportunidades de anotación.

Proyecto

Más allá de los resultados, el objetivo principal del Torneo Desarrollando Talentos continúa siendo brindar un espacio de formación para los nuevos atletas del Basquetbol local, permitiendo que niñas y niños desarrollen sus habilidades técnicas, aprendan valores deportivos y vivan la experiencia de competir en un ambiente sano.

Los padres de familia y acompañantes jugaron un papel importante durante la jornada, alentando desde las gradas y reconociendo el esfuerzo de cada participante que con entusiasmo y dedicación sigue dando pasos firmes en este proceso de aprendizaje deportivo.

De esta manera, la fecha 6 del certamen dejó claro que el proyecto Desarrollando Talentos continúa consolidándose como una plataforma clave para impulsar a las futuras generaciones del Basquetbol en Tuxtla Gutiérrez.