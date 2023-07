Los chilangos y sus problemasEstamos a menos de diez días del inicio del Apertura 2023, que será extraño por comenzar sin los de la selección y por pausarse un mes debido a la Leagues Cup. Sin embargo, los tres equipos capitalinos están lejos de estar listos para otro torneo.

América, poco y tarde

Más de tres semanas tardaron las Águilas para nombrar a su nuevo DT. Al final, un poco por las prisas, un poco por el rechazo de los demás, es el brasileño André Jardine quien suplirá al “Tano” en Coapa. Jardine hizo un trabajo decente, nada espectacular, con el San Luis, en especial en esta última liguilla, pero su currículum tiene peso por el Oro Olímpico con Brasil hace dos años.

¿Es una mejora a lo que tenían antes? Lo “malo” con este América es que, si no es el título, es un fracaso, sin importar los lideratos o semifinales (que consiguieron tanto Solari como Ortiz, y ambos “fracasaron”). Jardine es un DT flexible, que le encanta el 4-2-3-1 pero quien suele mover constantemente al equipo, quien no tiene mucho la pelota pero aun así no deja de atacar, pero quien realmente no tiene mucha experiencia con escuadras mayores, y que claramente no era la primera opción de Baños.

La mala noticia para el América es que, hasta entonces, solo Kevin Álvarez, una promesa en la lateral derecha de la selección, había fichado por las Águilas. Se le sumó el miércoles Teun Wilke, joven mexicano/holandés que proviene del Cercle Brugge de Bélgica. El delantero de 21 años (que mide 1.91 metros) es una buena opción para complementar a Henry Martín, pero solo dos fichajes es muy poco cuando también se han ido Damm (San Luis), Viñas (León) y Aquino (Santos). ¿Les dará tiempo de fichar a alguien más?

Cruz Azul, lo mismo de siempre

Decir que ha sido un desastre el verano celeste es quedarse corto. Repasemos:

1. Cuando era casi un hecho que Matheus Doria y el “Mudo” Aguirre eran azules, y hasta entrenaban con el equipo, los dejaron encerrados varios días en un hotel, les pusieron una cláusula absurda en la que ellos o Santos pagarían sus sueldos si se lesionaban, y se terminaron cayendo ambas contrataciones.

2. Después de casi dos meses sin jugar, los únicos fichajes confirmados eran Carlos Salcedo, por una cantidad absurda, y el brasileño Moisés Vieira.

3.Jurado tenía acuerdo con Juárez, se cayó.

4. Corona iba a continuar con el equipo; al parecer se va (o se queda pero no como jugador).

5. Estaba cerrada la llegada de Alfonso Blanco, portero suplente del León, y también se cayó.

6. Le dieron las gracias a Rafael Baca, algo que la afición aplaudió, solo para que nada esté confirmado y puede que siga en el equipo.

7. El refuerzo “bomba” sería Alan Pulido, aunque resulta que no hay oferta formal, y solo fue tras que se cayó la negociación por el “Diente” López.

8. Apenas llegarían Cambindo, quien habría fallado los exámenes médicos, y Castaño, ambos colombianos.

9. Regresaron a Carrera al Atlético Tucumán, a préstamo, seis meses después de comprarlo por 2 millones de euros.

10. Van diez bajas del equipo y solo cuatro altas confirmadas.

11. Las cosas, según reportes, están tensas entre “Tuca” y la directiva.

12. La peor de todas, regresa Jaime Ordiales a la institución, quien solo demostró ser incompetente en Cruz Azul, América y en la selección, y al parecer es quien ha tomado las decisiones recientes.

¡Desastre!

Pumas, poco pero bueno

En la UNAM importa más la calidad que cantidad, o eso dicen ellos. Muy pocos fichajes, pero de peso. El “Turco” no ha sido muy exigente, y solo van tres altas confirmadas.

Primero, Gil Alcalá, canterano y quien tuvo gran torneo en Querétaro, regresa para pelear la portería con Sosa y Julio. Después llegó Robert Ergas, lateral izquierdo uruguayo, pero quien llevaba tres meses sin jugar en el Olimpia. Y por último está el central brasileño Nathan Silva, de 26 años, proveniente del Atlético Mineiro, el mejor de los tres.

Buscan, máximo, un delantero más, que sería Funes Mori. ¿Es suficiente para pelear por la liguilla? Todo recaerá en Mohammed.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.