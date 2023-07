¿Con qué se come la Leagues Cup?No habrá Liga MX hasta finales de agosto, y todo es gracias a la Leagues Cup. ¿De qué se trata este torneo?

La logística

Recordemos que esta no es la primera edición de este torneo. Ya se habían jugado un par en 2019 y 21, con Cruz Azul y León como campeones, respectivamente.

La enorme diferencia es que aquellas Leagues Cup solo eran algunos partidos entre semana por ahí de agosto, donde no irrumpía ninguna de las dos ligas más que en los viajes de los clubes mexicanos al gabacho. Ya era absurdo jugar un torneo no oficial con equipos que habían sido elegidos al azar a media temporada, pero al menos no afectaba a la Liga MX.

Ahora, no solo la liga mexicana tiene que pararse por 40 días, sino que por ello mismo tuvo que iniciar más temprano que nunca, ¡cuando aún era junio! Ni el año pasado, por la Copa del Mundo, hubo tal ajuste de calendario. ¿Qué provoca eso? Que el torneo inició cuando la Copa Oro seguía, y todos los jugadores que la estaban jugando estuvieron ausentes de sus equipos. ¿Es justo eso?

Además, si bien hubo más de un mes entre torneos, la gran mayoría de los equipos sigue fichando ya iniciado el Apertura 2023, por lo que hemos visto que la mayoría de los partidos se han jugado con equipos incompletos. No solo es ridículo que la FMF le dé mayor importancia a un torneo no oficial, es un abuso que haya tratado con tal negligencia a su propia liga.

Las razone$

No es un secreto que la Liga MX y la MLS se han acercado mucho últimamente. Se han inventado torneos no oficiales, como esta Leagues Cup, la Campeones Cup, o hasta el All-Stars de ambas ligas, todos jugados en suelo americano. Y es que, comercialmente, a ambos les conviene.

Con todo y las estrellas y expansiones que han llegado a la MLS, la Liga MX es rey en los Estados Unidos. Es, por mucho, la liga de futbol con mayor rating, superando a la Premier que pasa por NBC y Telemundo (cadenas hermanas y enormes), y por mucho a la propia MLS.

Los gringos saben que un club mexicano, en especial uno popular, tendrá mucho mejor entrada y rating que cualquiera de su liga.

Al mismo tiempo, los clubes mexicanos quieren aprovechar ese mercado, y por ello en cada fecha FIFA o amistoso se van a jugar allá. Por más que nos enojemos, es un hecho que a ambos les conviene económicamente, y que se necesitan mutuamente.

Es una pena que se haya priorizado la relación con la MLS, una liga inferior, a intentar regresar a la Copa Libertadores, lo que genera mucho mayor prestigio y nivel, pero si nos vamos al tema meramente monetario, hace sentido.

Los absurdos

La simple existencia de este torneo es un absurdo, pero no el único. Precisamente este año Apple TV compró los derechos de transmisión de la MLS, por 10 años y 250 mdd por temporada.

La cuestión es que, al parecer, también incluía los derechos de la Leagues Cup, por lo que la mayoría de los partidos pasarán por ahí. ¿Pero qué pasa con los derechos en México? Pues están a consideración de Apple.

El esperado debut de Messi en el Inter Miami-Cruz Azul iba a ir por TV Azteca, y al final los de la manzanita dijeron “nel” y se transmitió en exclusiva por Apple TV.

¿Cómo ver los partidos? No solo es necesaria una subscripción a Apple TV, que cuesta 99 pesos al mes, sino que aparte se necesita contratar el MLS Season Pass, por otros 149 pesos mensuales, todo para ver un torneo no oficial. Algunos irán por tele abierta, pero solo los que Apple quiera vender.

Además de todo, ¿qué pasa a los que se quedan en primera ronda? Los 16 últimos lugares de grupo serán eliminados, pero podrían no jugar un solo partido en más de un mes. Por ejemplo, si León queda eliminado, no jugará del 25 de julio hasta el 26 de agosto, y esta Leagues Cup seguirá afectando a la liga aún después de terminada.

Beneficios

El único que le veo, además de la derrama económica, es que hay tres boletos en juego para la nueva Concachampions. Fuera de esto, este torneo es un abuso más al aficionado mexicano.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.