El nuevo proyecto general en la FMF, parte 2Hay tantos cambios en el proyecto presentado por la “Bomba” Rodríguez que no hubo chance de hablar de todos en la columna anterior.

Las televisoras

La mayor sorpresa del anuncio fue que, después del mundial 2026, los derechos de transmisión de la selección estarán a disposición de todos. “Todo el mundo va a poder ser un posible comprador”, dijo la “Bomba”, con respecto a los derechos de transmisión exclusivamente en México (en el gabacho y otras partes del mundo es cosa aparte).

Es decir, por primera vez en, vaya, la historia, no sería Televisa quien tenga los derechos, o al menos no exclusivamente (también los tiene Azteca, pero prestados por Televisa). Podríamos ver juegos del Tri por Imagen, ESPN o Fox Sports, lo cual me parece un ganar-ganar para todos, en especial el aficionado al cual le das otras opciones.

Claro, puede que al final el mismo Televisa se quede con los derechos, recordando que ellos impulsaron al comisionado a este puesto, pero al menos ya no habría exclusividad.

Los naturalizados

Un tema que, por alguna razón (xenofobia), es demasiado polémico, el comisionado Rodríguez lo dejó en claro: mexicano que venga a competir, bienvenido. No hay un nivel de “mexicanidad”, ni eres más mexicano por aguantar más el picante. O eres paisano, o no lo eres, y los naturalizados son mexicanos. Ya tenemos a uno actualmente, y con todo y que muchos le digan “argentino” (pese a que él decidió jugar para nuestro país), fue quien nos dio el título de Copa Oro, y quien más la está rompiendo en Europa en estos momentos.

Además de Santi Giménez, se habla de Julián Quiñones, el mejor jugador de la Liga MX (hasta la llegada de Canales). Algunos dicen que, si es tan bueno, porqué nunca lo llamó Colombia. Hay dos respuestas: sí jugó para los cafetaleros, pero solo en las juveniles, y ha jugado toda su carrera en nuestro país, debutando en la segunda división en Yucatán. Por supuesto que aportaría a la selección, y hasta sería titular.

Justo ahora que estamos tan cortos de talento, ¿por qué desperdiciar un jugador así? Yo no creo que un naturalizado deba hacer más que un mexicano de nacimiento para jugar en la selección. Casi todas las selecciones del mundo tienen naturalizados o futbolistas con doble o triple nacionalidad, no hay razón para no hacerlo.

Si eres mexicano, quieres estar en la selección, y tienes el nivel, bienvenido.

Los mexicoamericanos

Es indudable que una de las tareas de esta selección es atraer y convencer a los chicanos que pueden decidirse por jugar con México o Estados Unidos. Ya les ganamos a Julián Araujo, ellos nos ganaron a Ricardo Pepi, pero hay decenas más, que se irán aumentando, de jóvenes talentos que buscan la mejor opción. El orgullo mexicano existe, pero hay que recordar que, en la mayoría de los casos, son personas que nacieron y han vivido toda su vida allá, y hasta el inglés es su primer idioma.

Rodríguez, sin especificar, solo dijo que hay una “estrategia” para atraer esos talentos, pero eso debería ser una de las prioridades.

Las críticas

Como siempre, hay gente a la que nada le gusta. Que si se están colgando de la Copa Oro, que si qué hará Puyol aquí porque no conoce nuestro Futbol, etcétera.

Si bien falta ver qué tanto del proyecto pueden implementar, y su éxito no podrá ser medido sino hasta en muchos años (de hecho, es con miras al mundial 2030), por lo menos se están implementando cambios, que es lo que la gente tanto pedía.

Ojalá hubieran sido después de Catar, pero al menos se están haciendo cambios de fondo, en la estructura, con nuevas estrategias, nuevas personas, nueva tecnología, nuevas instalaciones. A los que quieren cambios, estos deben ir más allá de quién sea el DT, y por lo menos lo están intentando, y eso se aplaude.

¿Cómo tener una selección competitiva y que alcance lo que queremos? Con una reestructuración así. Falta ver si tendrá éxito, pero, por el bien del Futbol mexicano, vamos a apoyarlos, y ojalá así sea.

