El repaso de la Leagues CupMiércolesLa primera jornada de dieciseisavos de final fue un desastre absoluto para la Liga MX. Claro, incluyó a dos de los equipos más pobres del país, y a otro que está en “venta de garaje”, pero el día terminó con cuatro escuadras de la MLS avanzando y cero de la Liga MX.

Al Pachuca, que no había jugado un partido oficial en más de dos semanas, le terminó afectando este descanso forzado, pero no fue la única razón de su pobre exhibición en Houston. Del equipo campeón en el Apertura 2022 (y por lo cual avanzaron directo a esta ronda), ya no están Ibáñez, Ustari, Chávez, Kevin, Isaís, Ibarra, Guzmán, Hurtado… es decir, prácticamente toda la base del Pachuca campeón, salvo Erick Sánchez. Al final no pudieron hacerle daño a un muy pobre Houston Dynamo, y se van tras solo un encuentro y sin goles.

El repunte sorpresivo del Mazatlán solo duró dos partidos, luego de caer en Dallas con gol tardío, mientras que Juárez, que había sido la gran sorpresa en liga y eliminando al Austin FC, regresó a su triste realidad tras recibir solo siete goles del campeón de la MLS, el LAFC, incluyendo un par de Carlos Vela. Al final estos tres, más el Inter Miami (al llegar Messi y Busquets les cambiaron la cara por completo) que eliminó a su rival al norte del mismo Estado, avanzaron, pero hasta ahora solo se ven estos, el LAFC y el Cincinnati como equipos gringos que pudieran ganar este bodrio de torneo.

Jueves

El día siguiente fue aún peor, con solo un mexicano avanzando (tras haber eliminado a otro mexicano) y otros tres yendo a casa, incluyendo a los populares Cruz Azul y Pumas. El partido UNAM-Querétaro fue tristísimo, una pésima entrada, transmitido solo por Apple TV, y terminó con la primera derrota de la temporada para los auriazules gracias al penal fallado por Salvio a 12 minutos del final.

De Cruz Azul qué más queda por decir, son ya siete sin ganar (sin contar penales) habiendo anotado solo tres goles en total. Los celestes eran casi locales en Frisco, ante un equipo que tiene año y medio de existencia, y ni así lograron mostrar otra cara. Los refuerzos, en especial Cambindo, Castaño y Dueñas se vieron mal, y tres penales horriblemente tirados condenaron a un Azul que no se merecía nada. ¿Es el fin del “Tuca”? Al momento de escribir estas líneas aún no, pero no sé cómo pueda seguir con exhibiciones tan lastimosas.

Atlas, por su parte, tenía la calificación en la bolsa con el 2-0, pero un penal absurdo, marcado por el mexicano “cantante” Guerrero, le dio el empate al Revolution, y también terminaron cayendo en penales. Al final, el saldo hasta ahora es de seis eliminados y solo un calificado, el único de esa parte del cuadro, nuestra última esperanza: el Querétaro.

El balance

Otra vez hay que defender que la MLS no nos ha rebasado pese a estos resultados. Es difícil, porque habrá mayoría de ellos en las siguientes rondas (y hay que esperar qué pasa con León, América, Toluca y los regios), pero eso no es lo importante aquí.

La conclusión no debe ser que su liga ya nos rebasó porque estamos perdiendo un torneo inventado y con absolutamente todo en contra (localía, viajes, árbitros, calendario, todo está a su favor). La conclusión debe ser que esto es un insulto a todo aficionado mexicano, un insulto dado por su propio presidente de la liga y quien insiste en nombrar esto como un éxito rotundo.

Además de quedar en ridículo mundial (tanto por aceptar jugar este bodrio como porque equipos que llevan meses de existencia nos están eliminando), tampoco económicamente ha sido beneficioso para la Liga MX. Ya entraremos en detalles después, pero, por ejemplo, los seis equipos eliminados en primera ronda (más Pachuca) solo recibieron 200 mil dólares, y será su único ingreso en todo el mes, teniendo gastos mucho mayores y sin poder ganar nada por entradas ni derechos de transmisión.

No hay de otra. Mikel Arriola, el presidente de la liga, debe irse hoy mismo por este insulto al aficionado mexicano.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.