Puerto en la tormentaEntre tanto drama y enojo alrededor del Futbol mexicano, por fin tuvimos un par de buenas noticias que vale la pena presumir.

Sigue el “LamborJimmy”

Era un secreto a voces que por fin se confirmó: Jaime Lozano seguirá como DT de la selección mexicana. ¿Era la mejor opción en todo el mundo? Tal vez no, pero soñar con un Luis Enrique o Marcelo Bielsa igual y era demasiado (además de que nos los ganaron). De las opciones disponibles, sí me parece la mejor.

Después de ganar la Copa Oro había pocas chances de dejarlo ir por traer a alguien de la Liga MX, como un Almada o Ambriz que han perdido puntos, o un “Piojo” Herrera que está caduco.

Si bien anunciaron que es el proyecto rumbo al 2026, también sabemos que tras la Copa América 2024, el último torneo importante antes del mundial, se hará una evaluación, justo a tiempo para definir si se ha avanzado o hay que mirar en otra dirección a dos años de la Copa del Mundo en casa.

Lo mejor es que no dejarán solo a Jaime Lozano, quien al final tiene solo 44 años y poca experiencia, sino que lo arroparán con un consejo de expertos, el cual ya habíamos mencionado aquí, pero con la novedad de un experto en inteligencia deportiva (Bernardo Cuevas) con experiencia en la Premier, y de que sus miembros no serán fijos, irán cambiando conforme a lo que se necesite.

Técnicos mundialistas (Aguirre, La Volpe), figuras internacionales (Puyol y Hierro), más el respaldo de Rafa Márquez, quien podría en el futuro también tomar a la selección, son quienes dieron el visto bueno de seguir con Jimmy y quienes lo arroparán y guiarán durante el proceso.

En lo personal, aunque era de esperarse, me pone muy contento. Una parte importante del seleccionador es que debe ser alguien en quien el grupo confíe y apoye, lo cual no sucedió con Martino ni con Cocca. Aparte, tomarse casi un mes tras la Copa Oro para decidir le da credibilidad, ya que hubo un proceso de selección y no se trató simplemente de ganar un torneo. Se buscó el consejo de figuras de renombre como Scolari, Deschamps o Del Bosque (todos campeones del mundo), y sí se buscaron otras opciones, y al final la decisión no es porque “es lo que hay”, sino porque realmente así se planeó.

Tal vez esperar que pase como con Scaloni en Argentina es demasiado, un joven sin experiencia que llega como interino y los lleva a ganar el mundial, pero por lo menos nos ilusiona y nos indica que, por lo menos ahora, dejaron de tomar decisiones con las patas y comenzaron a usar la cabeza (de ellos y de varios expertos mundiales).

Nos escucharon

Nosotros y muchos pedimos a gritos que la Liga MX regresara antes de tiempo ya que la enorme mayoría de nuestros clubes ya habían sido eliminados de la Leagues Cup.

El miedo de Mikel Arriola era que no quería que nada le hiciera sombra a su “chistecito”, y por eso no dejó ni siquiera que hubiera amistosos más que a puerta cerrada y sin transmitirse. Eventualmente, la espantosa planeación le explotó en la cara, y terminó aceptando el regreso de la liga una semana antes de lo acordado, siempre y cuando no interfiera con la final de la LC (por ser el sábado 19, no habrá ningún otro partido de Liga MX ese día).

Era totalmente absurdo que, aun si la final la disputaran dos mexicanos, todos los demás tendrían que esperarse de dos a cuatro semanas sin jugar ni a las canicas por los pantalones del señor presidente de la liga. La lógica imperó, y aunque sea por las razones incorrectas, pero la Liga MX volverá el 18 de agosto, y aquí lo aplaudimos.

A falta de saber hasta dónde llegan Rayados y Gallos (sus juegos fueron después de escribir estas líneas), todos los demás clubes podrán jugar la jornada 4 el próximo fin, y la 5 a media semana.

Con todo y el adelanto, equipos como Chivas, Santos o Necaxa habrán tenido tres semanas sin jugar, y veremos qué tanto les afecta. Pero al menos cada vez más gente se da cuenta del fiasco conocido como Leagues Cup, y ya estamos más cerca de dejarlo atrás.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com.