Qué esperar de la jornada 6Poco a poco comienza a agarrar ritmo el Apertura 2023, y esta será la primera jornada completa en mes y medio.

Águilas, con visitante incómodo

Por quinta ocasión consecutiva, el América jugará en el Azteca este torneo. Jardine todavía no ha encontrado la estabilidad, ni tampoco la solidez defensiva. Entre la posible salida de Araujo, los abucheos a Lara el miércoles, y la total desconexión de Layún con la afición, la defensiva sigue siendo el punto débil de los azulcremas, y el propio DT brasileño lo confesó tras la sufrida victoria ante Necaxa.

Ahora toca turno del León, otro equipo inconsistente. Si bien vienen de ser goleados en San Luis, hay que decir que el partido fue condicionado por la expulsión de Lucas Romero, y que en sus últimos 11 duelos ante los amarillos llevan cinco victorias, por solo tres derrotas.

Queda muy presente aún ese loquísimo encuentro en abril, donde hubo patadas del árbitro, expulsión para ambos técnicos, playeras rotas, y hasta una paloma en la cancha. Se le complican los esmeraldas al Ame, y con las ausencias de Henry y “Cabecita”, todavía tienen mucho por mejorar.

Chivas, a afianzar el liderato

El Guadalajara se ha aprovechado de un calendario accesible para estar en lo más alto de la tabla. Una visita difícil ante un Santos “descansado”, ya que no tuvo acción a media semana, tendrán esta noche, y Paunovic sabe que su equipo aún no ha sido probado.

Más allá de algunos ataques de habilidad de Vega, “Piojo” o hasta el novato Yael Padilla, queda claro que a los rojiblancos aún les hace falta un nueve. Ni Marín ni Ríos están a la altura de un equipo que pretende ser candidato, y falta mucho para que JJ Macías regrese. Tal vez el buen inicio ha engañado a los “chivahermanos” a pensar que no les hace falta, pero comparen sus delanteros con los Quiñones, Gignac o hasta Funes Mori, y verán dónde se quedan cortos.

Ante Tijuana, con todo y la polémica, se cansaron de fallar mil veces, y, si no lo resuelven antes de que el mercado cierre en un par de semanas, eventualmente se darán cuenta, cuando sea muy tarde.

Pumas, a romperla paternidad

Qué forma de perder el invicto para el “Turcorvette”. Si bien el 4-1 en Juárez fue engañoso, sí fue un baño de realidad para los auriazules. “Toto” Salvio se ha convertido en el enemigo en casa, fallando goles claros y regalando penales, mientras el talento del “Salah” Huerta es desperdiciado.

La mala es que los visita el campeón en CU, a quienes no han vencido desde 2018. Tigres es papá de los Pumas, quienes de golpe volvieron a su triste realidad, y ya suman cuatro sin ganar.

Azules, a recuperar el orgullo

Si el Cruz Azul, último lugar, no gana en la cancha tal vez más difícil del país, llegará a cuatro meses completos sin victoria. Su último triunfo en 90 minutos fue el 29 de abril, y ahora, con Rayados y Águilas en fila, no se ve para cuándo.

Es más, el Monterrey es el primer equipo esta temporada, contando Leagues Cup, que podemos decir con certeza que tiene mejor plantilla que la Máquina, lo cual no son buenas noticias, ya que suman nueve sin ganar, todos ante equipos “en el papel” inferiores.

Ha habido ligera mejoría con Moreno, y está el consuelo de que los tres goles en contra han sido regalitos (de Castaño, Escobar y Huescas, respectivamente), pero mientras no llegue el nueve, y no se limiten los errores, tanto defensivos como frente al arco, no hay forma de salir del hoyo. Quedan 12 jornadas, y con solo un punto hasta ahora, hagamos cuentas, ¿cuántos deben sumar los celestes para alcanzar, al menos, el “play-in”, es decir, la décima posición?

Cafetaleros, a levantarse

No es exageración decir que la derrota de los chiapanecos en Boca del Río el sábado pasado fue una gran sorpresa. Ahora, toca otra visita, a la siempre difícil plaza de La Piedad, que busca su primera victoria. Los del “Pity” Altamirano apenas están arrancando, pero necesitan el triunfo ante los Reboceros.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com