Qué nos dejó la jornada 6Por fin pudimos ver a todos los equipos, pero hasta ahora todos están lejos de ser invencibles.

Rompiendo rachas

Pumas no vencía a Tigres ni a las canicas desde hace casi un lustro. Cruz Azul nunca había ganado en liga en el BBVA. Un poco por virtudes de los chilangos, un poco por pecados de los regios, pero este fin de semana fue de sorpresas y de romper maleficios.

Si bien la UNAM consiguió el triunfo gracias a un oso enorme de Nahuel, una costumbre de él, más un penal regalado por Aquino, sí fue muy superior al campeón en CU. Sin Gignac, y ahora con el “Diente” López en León, claramente el ataque tigre se vio muy chato, e Ibáñez no es ni la sombra del campeón goleador de hace un año.

El “Salah” Huerta sigue levantando la mano para la selección, los auriazules se sacuden de la (injusta) humillación ante Juárez, y demuestran que sí son capaces de competir cuando quieren. Claro, la cosa es que quieran.

Mientras tanto, si bien Cruz Azul está lejos de ser favorito, tampoco estaba tan mal como los resultados decían. Irónicamente, los nueve sin ganar habían sido ante peores plantillas, y al primer equipo que se enfrenta con plantilla claramente superior, lo termina venciendo, y merecidamente.

Los casi cuatro meses sin ganar eran una loza demasiado pesada, y ahora, aun si lleva un empate, una derrota y una victoria, podemos ver claramente la mano de Joaquín Moreno, quien ha cambiado la actitud celeste, y hasta es un equipo muy entretenido de ver, tanto por las ocasiones que crea como por las que permite.

Ditta y Cambindo fueron claves en el triunfo, y si Antuna y Rotondi andan más finos incluso acaba en goleada, pero que no se engañen en la Noria, aún necesitan un delantero central (Ángel Sepúlveda es un buen recambio, pero no la solución).

Se los dijimos…

Justamente el viernes hablamos aquí de la necesidad de Chivas de un delantero. Pues ya vieron lo que hizo Alexis Vega, perjudicando a su equipo, haciéndose expulsar muy tontamente justo cuando buscaban el empate, y ahora no estará ante Rayados.

El Guadalajara dio un partido terrible, donde, de no ser por el “Wacho” Jiménez, Santos los habría humillado. Guti sigue sin adaptarse a México, y el ataque rojiblanco fue inexistente. El rebaño se había aprovechado de un calendario accesible, pero no estoy listo para meterlos entre los candidatos al título.

Al final, los tres invictos que quedaban, Tigres, Monterrey y Chivas, todos cayeron esta jornada, y hasta ahora nadie está cerca de verse como campeón.

Su mayor necesidad

Quiñones llegó como un lujo a Coapa, pero hoy se ha convertido en la pieza clave del ataque águila ante la ausencia de Martín y “Cabecita”. Más allá del buen momento de Brian Rodríguez, el América de Jardine sigue siendo muy inconsistente, y depende de Julián para anotar.

Sin embargo, sigue siendo clara la mayor necesidad americanista: un central. Araujo está con un pie en Grecia, y los propios aficionados ya lo quieren subir al avión, de Lara y Layún no se hace uno, y ahora Kevin Álvarez vio la roja y no estará en el clásico joven. El último nombre en la lista de rumores es Patrick William, brasileño del Rio Ave, pero hasta ahora no hay nada concreto.

El sufrido empate ante León solo confirma que los azulcremas están lejos de su mejor nivel, y que la defensa es su talón de Aquiles.

La fecha límite

El 13 de septiembre cierra el mercado de fichajes. Hasta entonces tiene el América para encontrar un central, Cruz Azul y Chivas para ir por un delantero matón, Tigres para buscar otro extremo, y toda la Liga MX para terminar de reforzarse.

El San Luis es primer lugar en la tabla general

Con las derrotas de Chivas y Juárez, nadie se acordó del partido de lunes. Un Pachuca deshecho perdió con el San Luis, el nuevo líder de la Liga MX, pese a que su DT los dejó dos semanas antes de empezar la liga, con el DT (Gustavo Silva) más joven de México, gastando menos de 1 mdd en fichajes, y con portero novato. ¡Enhorabuena!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com