La convocatoria de JimmyPor primera vez como el DT confirmado (y no interino) de la selección, Jaime Lozano, ha nombrado a 24 jugadores, ahora para la fecha FIFA de la próxima semana, que será ante Australia (9 de septiembre) y Uzbekistán (el 12). ¿Qué pensar de los convocados?

Las caras nuevas

Tres jugadores vestirán por primera vez la camiseta verde, y honestamente es la mejor noticia. El “Chino” Huerta, primer convocado de Pumas en como 30 años, quien se ha ganado a pulso un llamado (que aquí pedimos antes de saber la convocatoria), Jordi Cortizo, ya no tan joven (27 años) pero quien, tras gran paso en Gallos, Puebla y hoy Rayados, por fin podrá probarse en la mayor, y el “Chiquete” Orozco, de 21 años y titularísimo en la defensa de Chivas.

Estas fechas FIFA son precisamente para probar, y ojalá podamos realmente ver a los tres novatos tener algunos minutos.

Los regresos

Siempre hay que hacer polémica, y en este caso es el retorno de Héctor Herrera lo que a todo el mundo puso como loco. ¿Lo hubiera llamado yo en lugar de Jimmy? Probablemente no. ¿Será pieza clave rumbo al mundial del 26? Seguramente no.

Pero tampoco hace daño verlo en un par de partidos amistosos, más si no había jugado desde Catar, si él mismo habló con Jimmy para regresar, y si lo ha hecho bien en el Houston Dynamo.

Además, está Raúl Jiménez, a quien no vimos en los dos torneos del verano porque se recuperó de su cirugía. Personalmente no entiendo el odio de muchos hacia él, más cuando claramente su nivel bajó después de una escalofriante lesión. Hoy se mantiene en la mejor liga del mundo, siendo titular, y si recupera su nivel puede ser un valioso suplente. Además, Henry Martín sigue lastimado, y Raúl es el único delantero central que acompaña a Santi Giménez.

Caso Quiñones

Esperábamos ver a nuestro “refuerzo”, pero por razones administrativas, aún no será. Eso sí, Lozano aclaró que ya habló con él y que está dispuesto a ser parte del Tri, lo cual son excelentes noticias. Ya rechazó un reciente llamado de Colombia, y la única razón para no llamar al mejor jugador de la Liga MX empieza con equis.

Casos Vela y Pulido

Lozano también habló de su interés por contar con Carlos y Alan, eventualmente. No serán tampoco piezas clave en el proceso, uno de 34 y el otro de 32, pero, como dije hace unas líneas, no hace daño probar a distintos jugadores cuando hay partidos que son precisamente para eso.

Incluso, Jimmy dijo que le gustaría ver de regreso a “Chicharito”, quien sabemos estará fuera el resto del año por su lesión de rodilla. Los tres son veteranos delanteros, todos en la MLS, pero Lozano aclara que en esta selección todos tienen las puertas abiertas.

Los que no están

Hay algunas ausencias obvias, en especial de europeos que deben definir todavía su futuro a nivel de clubes. César Montes busca no jugar en segunda con el Espanyol, “Tecatito” probablemente no seguirá en el Sevilla, “Chucky” podría regresar al PSV, Jorge Sánchez está cerca del Porto, y Arteaga del Lyon, además de que Luis Chávez acaba de llegar al futbol ruso y no tiene mucho caso que viaje al otro lado del mundo.

Además, varios de Liga MX que estuvieron en Copa Oro ahora no fueron necesitados, como Láinez, Ozziel, “Toro” Guzmán, Israel Reyes o Henry, este último por lesión.

¿Quién faltó?

Realmente no hay mucho que moverle a esta convocatoria. Si me dan tiempo, hubiera llamado a Marcel Ruiz, del Toluca, en vez de HH o incluso de Charly Rodríguez, pero fuera de ello no hay ninguna ausencia que duela.

Los nombres

Ahora sí, estos son los 24 convocados: los mismos tres porteros de la Copa Oro, Ochoa, Malagón y Toño Rodríguez, ante la ausencia de Acevedo.

En defensa están Kevin, Johan, Julián Araujo, Gallardo, “Tiba”, “Chiquete” y Angulo. En medio son “Chiquito” Sánchez, Romo, Jordi, Edson, Charly y HH, y adelante están Santi, Raúl, “Piojo”, Alexis, Antuna, Córdova, Orbelín y el “Salah” Huerta.

Todo el apoyo a Jaime Lozano, y a la selección, en esta nueva etapa.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com