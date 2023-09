Qué esperamos de la NFL este añoHoy comienza otra temporada, y con ello muchas historias a seguir.

Arizona ya piensa en el 2024

La pelea por ser el mejor siempre está muy reñida, pero este año no hay muchas dudas de quién será el peor conjunto. Los Cardenales tienen una sola cosa en mente: Caleb Williams. El mariscal de USC, quien seguramente será la primera selección global del próximo draft, es el premio al peor equipo este 2023.

Arizona ya corrió a su HC y GM del año pasado (Kingsbury y Keim), dejó ir gratis a DeAndre Hopkins, canjeó a Isaiah Simons por unos cacahuates, y cortó a Colt McCoy, quien iba a ser el titular en la Semana 1, nombrando en su lugar a Joshua Dobbs (el mismo que estuvo en Cleveland el año del 0-16).

Kyler Murray estará fuera a inicios del año, pero no tiene sentido que regrese, y puede que no vuelva a jugar un "snap" como Cardenal. La duda es, genuinamente, si ganarán algún partido este año.

Los Jets son televisión estelar

Sin importar lo que suceda, los Jets son el equipo más interesante este año. Sí, tienen una excelente defensiva, y con un mariscal decente hubieran llegado a postemporada el año pasado, pero están exagerando al empezar a hablar de Super Bowl, tanto así que podrían ganar 10 u 11 partidos, volver a playoffs por primera vez en 12 años, e incluso ganar un partido ahí, y aún así lo considerarían un fracaso. Aaron Rodgers tiene todos los reflectores sobre él, pero a sus 40 años la pregunta más grande es si podrán protegerlo, ya que la línea ofensiva es el punto débil del equipo.

Por puros nombres es un equipazo: Dalvin Cook, Lazard y Cobb se unen a Garrett Wilson, Breece Hall y Conklin en la ofensiva, además de los Williams, Mosley, Lawson y el novato defensivo del año, "Sauce" Gardner. La cuestión es la presión que hay sobre Robert Saleh, el entrenador, así como la larga racha sin postemporada, la división tan complicada, las 14 derrotas en fila contra Nueva Inglaterra, y la publicidad que te genera estar en la Gran Manzana.

Los neoyorkinos podrían ser candidatos al título, comenzar con marca de 1-5 (sus primeros seis juegos son un infierno), o cualquier cosa en medio, y pase lo que pase, serán el equipo más mediático.

Los personajes con más presión

Al igual que Rodgers, hay muchas estrellas que podrían vivir un año crucial. Russell Wilson tuvo un bajón difícil de creer, no solo en su nivel sino en la percepción del público hacia su persona. El año pasado pudo echarle algo de la culpa al terrible trabajo de Nathaniel Hackett, pero ahora, con un entrenador de Salón de la Fama en Sean Payton, no hay excusas para no ser competitivos. Denver no ha vuelto a playoffs desde ganar el Super Bowl, hace ya siete años, y de Wilson dependerá cortar la racha.

También está Dak Prescott. La pura presión de ser el mariscal de Dallas es difícil de aguantar, pero ahora hay expectativas reales sobre los Vaqueros. Genuinamente podrían tener la mejor defensiva de la liga, pero con la salida de Moore, el coordinador ofensivo, y tras liderar la NFL en intercepciones el año pasado, todo está en los hombros de Dak.

Al igual, hay dos excelentes entrenadores que ya están sudando. Kyle Shanahan manejó de la peor forma posible el tema Trey Lance, dándolo por perdido tras solo tres partidos completos en San Francisco. Puso toda su confianza en Brock Purdy, pero la plantilla es tan talentosa (y tan cara), que cualquier cosa que no sea el título va a terminarle pesando a Shanahan, más cuando el próximo año deberán dejar ir varias piezas por el tope salarial.

También está Belichick, en una situación inusual. Sí, les ha dado seis anillos a los fans de los Patriotas, pero desde que Brady se fue tienen marca de 25-25, sin títulos divisionales ni victorias en "playoffs". Hoy podrían ser fácil el peor equipo de su división, y es interesante saber hasta cuándo tendrán paciencia en Foxboro.

Eso y mucho más tendrá esta temporada que hoy inicia, y que aquí estaremos analizando cada semana.

