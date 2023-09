Qué esperar de la jornada 9Clásico Regio, duelazo en la Bombonera y partidos a vida o muerte para Chivas y Cruz Azul, eso nos depara este punto medio del torneo.

Lejos de la perfección

El torneo pasado el líder de la competencia y el campeón salieron de la misma ciudad. Nuevo León está acostumbrado a que sus equipos lleguen lejos cada seis meses, como Rayados y Tigres lo hicieron el torneo pasado.

Sin embargo, en este certamen ninguno ha lucido como debería. El campeón ha sido inconsistente, dando partidazos como ante Necaxa y Querétaro, y luego bodrios como ante Pumas y Atlas. Coincidencia o no, es en el Volcán donde mejor han lucido, donde llevan 10 de 12 puntos posibles, sin derrotas. La buena para ellos es que ahí precisamente será el clásico esta noche.

¿Cómo lucirán los nuevos felinos, ahora con tanto mexicano repatriado (o negado a irse) como Láinez, Córdova, Pizzuto y Marcelo Flores? Siguen dependiendo demasiado de Gignac, y deben forzosamente comenzar a renovarse.

Por su parte, el Monterrey es un hospital. El equipo mexicano que llegó más lejos en la Leagues Cup también fue el más afectado, sufriendo este mismo torneo de las lesiones de Berterame, “Ponchito”, Aguirre y ahora Funes Mori. El único delantero que les quedaba, Ali Ávila, tampoco estará por expulsión, y ahora solo les queda experimentar. ¿”Tecatito”? ¿Canales? ¿Regresar al “Chupete” Suazo? Algo se le tendrá que ocurrir al “Tano” Ortiz, más cuando la herida de la semifinal del torneo anterior, que significó otra eliminación más en el Gigante de Acero, tras ser líderes, ante el odiado rival, y que concluyó la era Vucetich 2.0.

El Clásico Regio esta vez no es por un título o por eliminar al rival, sino para despertar en un torneo que está madurando.

Con la soga al cuello

Paunovic sobrevivió… apenas. Nadie tiene más presión que el DT serbio en este momento, salvo tal vez Alexis Vega. Chivas está en crisis con tres derrotas en fila, pero más allá de que van sextos y aún pueden levantarse, el problema es el baile que le dieron a Santos, Rayados (a ratos) y la inaceptable humillación en el Clásico Nacional. Además, su supuesta estrella, Alexis, está en una encrucijada. O aparece como no lo ha hecho en meses, o se opera, de una vez, para recuperarse al 100% para el próximo torneo.

La buena es que las Chivas enfrentan a los restos de lo que alguna vez fue el Pachuca, en casa, esta noche. La oportunidad es perfecta para enmendar el camino y ganar un poquito a la afición. La mala es que cualquier cosa que no sea un triunfo va a empeorarlo todo.

Ganar es la única opción

Suena redundante decir que un partido “debe ganarse”, pero genuinamente Cruz Azul debe ganar ante Querétaro. Por primera vez en el torneo la Máquina irá con plantilla completa, con Huescas, Escoboza y Vargas recuperados y con Charly de regreso tras la expulsión.

A su vez, ya no llegó ningún otro delantero más que Ángel Sepúlveda, por lo que ya están todos los que son, y no falta nadie. Los Azules han jugado mejor de lo que su marca indica, pero un solo triunfo tras ocho partidos te deja sin mucho margen de error. Si no sacan al menos siete puntos ante Gallos, San Luis y Necaxa, la liguilla se verá casi imposible.

Ojo con el jovencito Amaury Morales, quien le ha llenado el ojo a Joaquín Moreno, y quien ha sido incorporado al equipo principal.

¿Final adelantada?

Aquí hemos dicho que nadie se ha visto como campeón… hasta ahora. El América ya jugó su partido pendiente y tomó el liderato, aunque fue sufriendo de más y con polémica en Querétaro. Aún sin Reyes ni Henry Martín (quien ha empezado desde la banca los dos duelos desde que se recuperó), las Águilas de Jardine van tomando forma poco a poco como el principal candidato.

La mala, es que visitan a su “coco”. El Toluca de Ambriz es mi “gallo” al caballo negro del torneo, y siempre le hacen la vida imposible a los azulcremas en el Nemesio Díez. Con los regios y rojiblancos en un bache, ¿será este un adelanto de la liguilla?

