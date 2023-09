Qué esperar de la Jornada 10Otra jornada de clásico y de oportunidad de reivindicación en el futbol mexicano.

América ya puede presumir haber salido vencedor en dos de sus tres clásicos, y tendrá la oportunidad de barrer esta noche en el Azteca. En frente estarán los inestables Pumas, con el hombre del momento, César “Chino” Huerta, y un DT que ya sabe lo que es dar la vuelta en ese estadio con el América y también en contra de ellos.

Mohammed no ha hecho necesariamente de la UNAM un equipo candidato al título, pero por lo menos son un cuadro relevante, que es lo mínimo que se le pedía.

Están en puestos de liguilla y serán un rival incómodo, lo cual es mucho mejor al último año de los auriazules cuando fueron el segundo peor equipo en puntos. Sigue experimentando con el “Toro” Fernández y Dinenno al frente, y también dependiendo demasiado de Huerta (y del arquero González en ocasiones), pero por lo menos ligaron triunfos por primera vez desde abril.

Dudas para Jardine

El América llega con ocho partidos sin perder y como sublíder. La dupla Fidalgo-Jonathan Dos Santos ha sido de lo mejor de la liga, Brian Rodríguez está en gran momento, y Diego Valdés levanta la mano para ser el mejor jugador del país.

La mala para los Azulcremas es que Valdés está casi descartado para este clásico, mientras Malagón, el portero, está en duda. El chileno ha sido no solo el armador sino también el goleador del equipo, y aunque en el papel no deberían extrañarlo mucho con tanto talento al ataque, en realidad hay muchas dudas sobre lo que hará el DT brasileño.

Henry Martín ha estado disponible por tres partidos, pero no ha sido titular en ninguno. El líder de goleo reinante no ha sido considerado por su nuevo DT. Mismo caso el de “Cabecita”, quien ni siquiera como suplente jugó el partido pasado, y solo ha sido titular una vez desde julio.

Ambos vienen regresando de una lesión, y con Valdés y Brian en gran nivel no se les había extrañado tanto, pero ahora queda por verse cómo serán usados (o incluso si son utilizados). Quiñones tampoco ha estado muy fino, y aún no han jugado juntos todo el ataque Águila.

¿Qué versión de Pumas saldrá al Azteca? ¿La que lleva tres triunfos en cuatro partidos, incluyendo sobre el campeón Tigres y el líder San Luis? ¿O los que fueron goleados por Juárez y bailados por Santos? ¿Qué solución le dará Jardine a las posibles ausencias de Valdés y Malagón? Todo eso y más está en juego esta noche.

A revivir en el infierno

Paunovic pende de un hilo como DT del Guadalajara. No me gusta el término “tender la cama” porque normalmente es teoría de conspiración, pero hoy no hay muchas explicaciones sobre lo que le pasa al Rebaño. De jugar la final y empatar su marca de puntos hace cuatro meses, a afirmar que este proyecto no va a ningún lado y que el técnico serbio-español no sirve para nada.

La mala para el “Rebañovic” es que desaprovecharon sus juegos en casa ante Pachuca y Mazatlán, dos rivales accesibles, y ahora visitan el Nemesio Díez, donde Toluca es casi imbatible. De sus últimos 16 juegos en casa, los Diablos han ganado ocho, empatado siete y solo perdido uno.

Chivas llegará al duelo del domingo con solo un punto de los últimos 15 y buscando evitar su tercera derrota seguida en casa. Difícil imaginarse un escenario más complicado para salir del hoyo.

No sobredimensionar, por favor

Tigres venció al LAFC (en penales) para levantar la Campeones Cup, y resurgió el debate sobre si debe ser considerado un equipo grande. ¿En serio vamos a coincidir en eso por un torneo no oficial?

Debemos diferenciar entre el equipo de la década, como sin duda lo son, a un equipo grande, lo cual defenderé a muerte que no. Ha habido otros equipos de época, como Necaxa en los 90’s o Toluca del 98 al 2010, pero por más impresionante que sea esta colección de títulos de la UANL (y lo es), no tiene afición en todo el país y deben sobrevivir a la era post-Gignac. Hasta entonces, no hay debate. ¡Hasta la próxima!

