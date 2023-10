Qué nos dejó la Semana 4 de la NFLEl primer mes de acción ha concluido.La balada de la clase 2021Por primera vez en la historia hubo cinco mariscales tomados en las primeras 15 selecciones. Esto sucedió en el 2021, y ese hito, pensamos, cambiaría el destino de cinco franquicias.

Sin embargo, de los cinco solo uno ha podido ser medianamente exitoso. Trevor Lawrence, el primero de todos, es el único con un futuro seguro en esta liga, aunque tiene marca de 14-24 y se esperaba que fuera un nuevo Peyton Manning pero sigue lejos de ello.

Trey Lance, por quien San Francisco pagó tres primeras rondas y una tercera, solo jugó un total de tres partidos completos antes de que decidieran rendirse con él y mandarlo a Dallas a cambio de unos cacahuates. De la tercera selección global, al tercer lugar en la lista de mariscales de los Vaqueros.

Mac Jones es… alguien que no pertenece a los Patriotas. Su primer año fue decente y llevó a Nueva Inglaterra a postemporada, aunque sin hacer nada especial. El segundo fue terrible, banqueado por Zappe y coordinado por un chiste llamado Matt Patricia.

Este año comenzó “bien”, pero ante Dallas implosionó para tres pérdidas de balón, incluyendo dos regresadas para anotación y volvió a la banca. Podemos asegurar que no es el próximo Tom Brady, y que es un insulto ponerlos en la misma oración.

Mientras que Zach Wilson y Justin Fields están en situaciones muy similares. Ambos vivieron temporadas bajas turbulentas. El primero vio cómo su equipo le rogó a Aaron Rodgers para que llegara a salvar la franquicia. El segundo casi fue cambiado, pero su equipo decidió confiar en él y usar la primera selección global en armas para él.

Sin embargo, tras la lesión de Rodgers, Wilson fue tirado al ruedo y lució tan mal como se esperaba ante Dallas y Nueva Inglaterra, mientras Fields sigue sufriendo de terribles llamadas, línea ofensiva, los berrinches de Claypool, una defensiva de pena, y de sus propias limitaciones.

Los Jets han perdido nueve de sus últimos 10, mientras Chicago lleva 14 derrotas en fila. Lo curioso es que ambos dieron el mejor partido de sus vidas este domingo.

Zach Wilson es el primer mariscal en superar a Patrick Mahomes en el mismo partido en yardas, anotaciones, pases completos y tener menos pérdidas de balón. Fields tiró para cuatro TDs y 300 yardas por primera vez en su carrera. Sin embargo, ambos perdieron. Sus actuaciones no “probaron” nada, solo les dieron chance de seguir siendo titulares, pero son tan limitados (por no decir malos la mayor parte del tiempo) que a este punto simplemente no veo cómo tengan éxito en sus equipos.

Decepcionante clase de mariscales 2021, más cuando vemos la de 2020, con Herbert, Burrow, Hurts, Tua y ahora Jordan Love brillando.

Los nuevos galácticos

Con el tope salarial es casi imposible armar un verdadero equipazo en la NFL. La excepción, por supuesto, son estos 49es, el mejor equipo de la liga sin duda. Si bien Filadelfia es el único otro equipo invicto, lo han hecho con muchas dudas, mientras San Francisco ha ganado sus partidos por 23, 7, 18 y 19 puntos.

Christian McCaffrey es la estrella del momento con 13 juegos seguidos anotando (a uno del récord de la NFL), y es un equipo tan talentoso que a veces aparece Deebo, otras Aiyuk, luego George Kittle. Además, su defensiva con Nick Bosa (el reinante jugador defensivo del año), Fred Warner, Javon Kinlaw, Arik Armstead, Dre Greenlaw y ahora Javon Hargrave es tal vez la mejor de la liga.

Ah, y tienen al mejor tackle del mundo en Trent Williams.

¿Dónde queda Brock Purdy en todo esto? Mr. Irrelevante ha concluido nueve partidos… y ha ganado todos. Es el efecto Shanahan, donde un mariscal luce de élite pero no le creemos por el sistema donde está. Pasó con Ryan (en Atlanta en 2016), Garoppolo y ahora Purdy, a quien nadie considera top 10 pese a que los números lo respaldan.

Los 49es son un verdadero “dream team”, y no puedo esperar su duelo ante Dallas este domingo.

¡Hasta la próxima!

