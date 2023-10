Qué nos dejó la semana 5 de la NFLCinco partidos después hay mucho que comentar en la mejor liga del mundo.

El amor acaba

Ya es el cuarto año de la era post-Brady en Nueva Inglaterra. ¿El balance hasta ahora? Récord de 26-28, sin títulos divisionales, un partido de playoffs que perdieron 47-17, y la peor derrota en toda la carrera de Belichick, que ocurrió en la semana 4 este año por 35 puntos. Esta semana al menos hubo mejoría, ya que solo perdieron por 34.

Eso sí, ser blanqueados en casa perdiendo por tanto no le ocurría a los Patriotas desde que jugaban de rojo en la AFL en los 60. Es cierto que son, literalmente, la peor ofensiva de la NFL con 11 puntos por juego, que Mac Jones es 31 en rating de QB, 27 en yardas por partido, 25 en porcentaje de pases completos, tiene cinco “touchdowns” y ocho pérdidas de balón, y que ha sido banqueado dos veces seguidas (y sigue siendo el titular), pero hasta la defensiva, el sello de la casa, ha sido decepcionante.

Los Pats perdieron a Matthey Judon, literalmente su mejor jugador desde 2020, y a Christian González, novato defensivo de septiembre, por todo el año. La mente maestra defensiva de BB no ha aparecido esta temporada, siendo la octava peor defensa en puntos hasta ahora.

No pensábamos realmente que New England estuviera en “playoffs”, pero al menos nadie creyó que no serían competitivos o al menos difícil de vencer. Estas últimas dos semanas, con marcador combinado de 3-72, demuestran lo contrario.

Belichick ha perdido el toque y este equipo está más cerca del fondo que de, ya no digamos volver a uno de los nueve Super Bowls que han jugado este siglo, sino de la postemporada. ¿En qué punto se puede ser agradecido con alguien que te dio seis anillos de campeón y a la vez realista en saber que no tiene futuro en tu equipo?

A sus 71 años parece que al “Monje” solo le importa superar a Don Shula como el coach más ganador de la historia. Está a 17 que, siendo optimistas, conseguiría mínimo hasta el 2025, pero también está a diez derrotas de ser el coach con más derrotas de la liga, y a este paso eso llegaría mucho antes.

¿Qué tanta paciencia le tendrá Kraft y la enorme afición de los Patriotas? ¿De qué forma se le puede dar las gracias solemnemente y sin insultarlo pero cuanto antes? ¿O el problema es Mac Jones, Bill O’Brien o alguien más? Lo sabremos, tal vez, hasta después de este año.

Un pequeño problema

El mejor argumento en contra de que los Pats son el peor equipo de la liga es que existen las Panteras. Carolina es el único cuadro sin victorias, y lo peor de todo es que eso no les servirá de nada porque su selección de primera ronda el próximo año le pertenece a Chicago.

Es literalmente la peor situación posible, ya que al menos perder te ayudaría a tener una mejor posición en el “draft”, en especial el próximo año que vendrá cargado con una clase de mariscales como pocas. Sin embargo, las Panteras ya catafixiaron su futuro por tomar a Bryce Young en la primera selección global el pasado abril.

La cuestión es que, y sin ofender pero… Young apesta. Es número 30 en yardas por juego y 29 en “rating”, además de que ya se perdió un juego por lesión. Es diminuto, y no hay una sola cosa que haga especialmente bien, mucho menos para alguien tomado número 1 en el “draft”. Es peor aun para Carolina cuando ves a CJ Stroud y Anthony Richardson, tomados después, brillar en Houston e Indy.

Es pronto para confirmarlo pero parece que las Panteras se equivocaron en BY, y ni siquiera podrán enmendar su error el siguiente año.

¿Cómo le hace?

Genuinamente estoy impresionado por Mike Tomlin. Es increíble que en 16 años en Pittsburgh haya tenido cero temporadas perdedoras. Hoy tienen al peor mariscal de su división, una línea ofensiva mediocre y un terrible juego corredor, y ya son líderes del Norte.

Vencieron a Baltimore por quinta vez de las últimas seis, y ahora de forma increíble y hasta fortuita. Me quito el sombrero con los Acereros: siempre ahí, siempre competitivos.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com