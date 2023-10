Qué esperar de la jornada 13Termina la fecha FIFA y regresa el Futbol mexicano. Cinco partidos de aquí a la Liguilla, ¿qué nos traerá este fin de semana?

Que dijo Vergara que siempre no

Solo dos semanas de castigo fueron suficientes para Alexis, “Chicote” y Martínez tras su “indisciplina”. Por la fecha FIFA se perdieron solo un partido (que ganó el Guadalajara 4-1) y ya están perdonados y de regreso con el primer equipo.

En un mundo ideal no tendrían nunca más que ponerse la camiseta rojiblanca, pero el Rebaño no puede darse el lujo de desprenderse de ellos (en especial Vega y Calderón) si realmente pretenden competir este torneo.

Aun así creo que el futuro de ambos está lejos de Verde Valle, y el caso de Alexis es una verdadera encrucijada: en último año de contrato (el momento para negociar una improbable extensión o una venta), con necesidad de recuperarse (o hasta operarse) de su rodilla, y con el reto de regresar a su nivel mundialista.

El duelo ante su némesis, Puebla, justo en la cancha donde dos veces fueron eliminados en penales en el último par de años, ya habrá pasado para cuando usted, querido lector, esté leyendo estas palabras, pero el tema de los indisciplinados tiene todavía tela de dónde cortar.

Sin el Diego

No entiendo cómo alguien todavía no esté convencido con Jardine. El DT brasileño llegó a Coapa dos días antes del inicio del torneo, perdió su primer partido, y desde entonces no ha mirado hacia atrás. 11 sin perder, mejor ofensiva y defensiva, ganando todos sus clásicos y teniendo al Ame en un cómodo primer lugar.

Lo más impresionante del asunto es que no han contado con plantel completo un solo día. Entre Henry, “Cabecita”, Zendejas, Reyes, Araujo o Kevin, no hemos visto aún a las Águilas a todo vapor, pero la ausencia más importante la tendrán de aquí al inicio de la Liguilla: Diego Valdés se desgarró en el Venezuela-Chile y estará fuera más o menos un mes.

El mejor jugador y goleador del América, y diría yo el “Balón de Oro” del torneo no volverá hasta los cuartos, y falta ver cómo Jardine usará sus demás armas, en especial Henry y “Cabecita”, a quienes ni saludables hemos visto mucho.

Ante Santos, otra vez en el Azteca, las Águilas buscarán la fórmula del éxito para la Liguilla, que es lo único que importa, y lo harán, por ahora, sin su estrella.

Buenas y malas

La buena nueva para la Máquina es que no han perdido en el Volcán desde hace más de nueve años (por supuesto que los acabo de salar y perderán 13-0).

Es irónico que justo en la mejor época de Tigres, que comenzó en ese mismo Apertura 2014 con la final perdida (cuando les expulsaron tres ante el América), y habiendo jugado siete finales y conseguido cinco títulos desde entonces, han sido totalmente dominados por Cruz Azul en su propio estadio, incluyendo tres derrotas en fila.

La mala es que no contarán con su capitán, Escobar, ni con su subcapitán, Rivero, por amarillas, ni tampoco con Erik Lira que está con la Sub-23 de México en los Panamericanos en Chile.

Ya en este punto son muy pocas las chances de los Azules por pasar a Liguilla, pero al menos fuera de casa es cuando mejor juegan: 10 de los últimos 12 puntos posibles (y todos los que han conseguido este torneo salvo uno).

Aun así, las rachas no juegan y la UANL debería ser muy favorita en este encuentro.

Prueba de fuego

Los Pumas andan un poco alzaditos por su engañosa goleada en el Azteca, su tercer lugar y sus figuras como Huerta y Julio. Pero este domingo en CU tienen un verdadero reto ante los mermados Rayados.

Monterrey aún tiene dos partidos pendientes, y si los ganara subiría hasta el segundo puesto. Han sido un hospital total: Berterame y Aguirre están fuera, ya volvieron Funes Mori y “Ponchito” pero ahora perdieron a Canales (para sorpresa de nadie) y “Tecatito”.

En su último duelo, en abril, Rayados goleó 4-1 y eliminó a su antiguo DT, Mohamed. Hoy son circunstancias distintas, y veremos de qué están hechos los Auriazules.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com