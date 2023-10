Qué nos dejó la semana 7 de la NFL

Estamos llegando casi a la mitad de la temporada, y los equipos con el mejor récord son los mismos del Super Bowl pasado: Kansas City y Filadelfia.¿Reencuentro en Vegas?Solo una vez en la historia se ha repetido un Super Bowl: en 1992 y 93 con Dallas y Buffalo. Este año, al momento, pese a lo difícil que es repetir en la NFL, lo más probable es que Águilas y Jefes se vuelvan a encontrar en el super domingo, que será en febrero en Las Vegas.

Cinco equipos llegaron con marca de 5-1 a esta semana, y tras la derrota humillante de Detroit, que ni se presentó ante Baltimore, la sorpresiva caída de San Francisco el lunes por la noche ante Kirk Cousins, y de cómo se apagó la mejor ofensiva de la liga, Miami el domingo por la noche (precisamente ante Filadelfia), los únicos que salieron 6-1 son los equipos que tienen a un hermano Kelce en su plantilla.

La ofensiva de los Jefes había lucido "terrenal" para los estándares de Mahomes, pero el número 15 se despachó con cuatro anotaciones y 424 yardas ante uno de sus tres hijos predilectos: los Cargadores (junto a Broncos y Raiders). Además, lo que más da miedo es que es la única defensiva que no ha permitido más 21 puntos en todo el año, y todo parece indicar que la fiesta de enero será nuevamente (por sexto año seguido) en el Arrowhead Stadium.

Del otro lado "Philly" tampoco ha lucido tan dominante como el año pasado, y Jalen Hurts está teniendo su peor año en cuanto a pérdidas de balón, y aun así dominaron y apagaron completamente a la explosiva ofensiva de los Delfines (y luciendo genial en el proceso con sus uniformes retro).

La mala para Filadelfia es que su calendario es (aún más) brutal a partir de ahora: Washington (que siempre se les atraganta), Dallas, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas de nuevo y Seattle. Mantener la ventaja en esa división será sumamente difícil.

Que se repita el Super Bowl es casi imposible, pero tras siete semanas el campeón y el subcampeón siguen como favoritos.

"Love Hurts"

Bueno, parece que Green Bay volvió a la realidad. Tras 30 años seguidos de mariscales de Salón de la Fama, los Empacadores ya son uno de nosotros (y lo digo como fan de los Patriotas que disfrutó 20 años a Brady y hoy estoy en las mismas).

Los verdeamarillos son el peor equipo en primera mitad, llevan tres derrotas seguidas, y su última actuación ante Denver fue realmente vergonzosa. Ante la misma defensiva que recibió 70 puntos hace un mes, Green Bay anotó cero en la primera mitad.

En el complemento anotaron dos veces, pero ambas fueron con muchísima fortuna (una intercepción que los oficiales vieron como "touchdown" y un pase doblemente desviado), y ni así ganaron ante uno de los peores equipos de la liga.

¿Qué le queda a los Empacadores? Seguir con Jordan Love por el resto del año para ver si es o no el mariscal del futuro, pero hoy me inclino totalmente por el no. ¡Bienvenidos de regreso a la normalidad!

El peor contrato en la historia de la NFL

No estoy hablando de Russell Wilson, que se queda cerca. Los Cafés de Cleveland tienen marca de 4-2, presumen a la mejor defensiva de la NFL (aunque decidió tomarse un descanso el domingo en Indianápolis) y al favorito a ganar el jugador defensivo del año en Myles Garrett. Todo lo han hecho sin Nick Chubb, su corredor estrella, y sus últimas dos victorias han sido con su tercer mariscal: PJ Walker.

De hecho, Deshaun "Cosby" Watson no ha jugado completo un partido desde la semana 3. ¿Cómo puede Cleveland mantener tanto talento? Porque este año, su segundo del contrato garantizado que le dieron apenas salió de sus más de 20 demandas de acoso sexual, le pagan a su mariscal "solo" 19 millones de dólares.

La cuestión es que los próximos tres años tendrán que pagarle casi 64 millones... ¡cada temporada! Watson ha lucido espantoso, es un asco fuera de la cancha y será el más caro de la NFL. Una vergüenza total este contrato tanto para Cleveland como para toda la liga.

¡Hasta la próxima!

