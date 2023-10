Qué nos dejó la jornada 13

Ya estamos en la recta final del torneo, y cada vez se separan más los pretendientes de los contendientes.

Rebaño afortunado

Las Chivas vencieron a su reciente "némesis" y regresaron momentáneamente al top cuatro de la liga. La cuestión con el Guadalajara es que no puede subestimarse la suerte que tuvieron para salirse con los tres puntos.

Primero, el penal, si bien por regla es claro, es muy fortuito, ya que el balón pega en la mano de González mientras está cayendo, y me parece una regla injusta que terminó perjudicando a la Franja en este caso.

Después vienen el poste de Riascos, el gol (para mí) mal anulado al Puebla por la intervención en fuera de juego del "Memote" Martínez, y cuando peor la pasaban los Rojiblancos, Ronaldo Cisneros emula a su tocayo y se marca un golazo de chilena para finiquitar el partido.

Ya se calmaron las aguas en Verde Valle, ya no se va Paunovic y ya volvieron los castigados Vega, Calderón y Martínez, pero de eso a volver a poner a este Rebaño entre los candidatos... todavía no.

No extrañan a Diego

Al final la lesión del número 10 Americanista podría ser una "bendición disfrazada". Las cuestiones pendientes de Jardine este torneo han sido cómo utilizar a Henry Martín y "Cabecita", y ambos aparecieron con un tanto cada uno el sábado, además de otros criticados como Quiñones, con gol y asistencia, y de Zendejas, quien anotó el del triunfo.

Tal vez sea lo que necesitaba este Ame para llegar a su máximo potencial, para que el DT brasileño pueda "administrar su riqueza" de mejor forma. Tres tantos en contra podrían significar debilidad defensiva, pero realmente fueron un "osote" de Malagón, un error en la salida con mala fortuna por el desvío de Juárez, y un absoluto golazo de Emerson.

La buena para las Águilas es que, si les meten tres, ellos meten cuatro, y hoy suman 12 sin perder y son el único equipo con 30, tanto puntos como goles anotados. De parte de Santos se destaca la dupla Preciado-Brunetta, sin duda la mejor del torneo, pero siendo el cuadro más goleado solo les ha alcanzado para el lugar 14.

Además, justo los dos porteros que esperamos lleguen a superar y banquear a Ochoa en la selección, Malagón y Acevedo (en su primer partido en más de cuatro meses) recibieron siete dianas en total. Preocupante, por decir lo menos.

Así cómo

Genuinamente Cruz Azul no ha estado jugando tan mal como su posición en la tabla indica. La cuestión es que un promedio de dos goles recibidos por partido y no dejar tu portería en ceros desde abril te hacen la vida imposible. Más cuando más de la mitad de esos tantos han sido regalos, desde pases directos al otro equipo, penales no forzados, tiros desviados y hasta autogoles.

Ante Tigres estaban jugando bien a secas, manteniendo la ventaja gracias al golazo de su mejor jugador del torneo (de lejos), Uriel Antuna, pero ahora fue Salcedo quien se equivocó para el empate de Gignac.

Al final le pesa un poco la inexperiencia a Joaquín Moreno, quien decide aguantar el empate y casi le sale. Me parece un técnico que ha demostrado su capacidad y el respeto que le tienen sus dirigidos, pero le falta algo más de kilometraje para consolidarse.

Del campeón me gusta ver que se están renovando con jóvenes mexicanos, aunque ninguno sea de cantera, pero al menos confían en ellos y les dan minutos, como Córdova, Láinez, Ozziel, Marcelo y Pizzuto. Eso sí, siguen dependiendo principalmente de Gignac, pero mientras el francés siga apareciendo, la UANL estará bien.

Buena prueba

Pumas venía bastante alzadito y terminó regresando a su realidad. Pese a ello, creo que fue un buen partido de la UNAM: dominaron ligeramente a Rayados y perdieron con el único tiro a gol de las visitas, un golazo de Ponchito González.

Monterrey tiene aún dos encuentros pendientes y podría subir al subliderato, pero a las bajas de Berterame, Canales y Corona se le suman Cortizo y los dos Aguirre. Un verdadero hospital, y aun así están en la parte alta.

¡Hasta la próxima!

