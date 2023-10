Qué esperar de la jornada 14Quedan cuatro partidos y técnicamente nadie aún está calificado o eliminado. ¿Qué nos trae este fin de semana?¿Llegará el medio año?La jornada de hoy sábado (con el perdón del Pachuca-Puebla) nos trae tres duelazos, comenzando en el estadio Azteca con el Cruz Azul-León. La buena para la Máquina, con el miedo de volverlos a cebar, es que solo han perdido uno de sus últimos 10 ante los Esmeraldas (incluyendo Campeón de Campeones y Copa MX), ganando siete de ellos.

La mala es que, de no ganar, se cumplirán ya seis meses desde el último triunfo en el Azteca, el 29 de abril pasado. Además, fue precisamente ante León la más reciente vez que Cruz Azul dejó su portería en ceros (sin contar Leagues Cup), ya desde el 8 de abril. Si bien son ocho partidos seguidos anotando, son también 15 seguidos concediendo, y así es casi imposible.

De hecho, de los 26 goles en 13 encuentros de este torneo, se calcula que los errores propios no forzados (penales regalados, pases directos a contrarios, etcétera) han significado una pérdida de 13 puntos, lo cual actualmente tendría a Cruz Azul en tercer lugar.

Sirve de poco y nada ese ejercicio, pero indica que no han jugado tan mal como dice su récord y que, de corregir esos errores no forzados y dejar su portería imbatida por primera vez desde abril, los puntos comenzarán a llegar a La Máquina, que aún tiene, muy pocas, pero existentes chances de Liguilla.

Ahí estaremos en el Coloso de Santa Úrsula, pendientes en la zona de medios y conferencia de prensa para traerles todos los detalles.

¿La revancha?

Aún sigue muy presente ese 28 de mayo en la memoria de los “chivahermanos”. Cómo dejaron escapar ese título sigue pareciendo increíble, y ahora tendrán una ligera chance de venganza ante los mismos Tigres.

La UANL llega como sublíder y con tres victorias seguidas en casa del Guadalajara, incluyendo la mencionada final del torneo pasado. De hecho, el Rebaño solo ha ganado uno de sus últimos siete ante rivales regios en su estadio.

La cuestión es que técnicamente no será en su casa, aunque sí: gracias a The Weeknd (el mejor artista del mundo hoy en día, si me preguntan) y su concierto en el Akron, tendrán que regresar a jugar como locales al Jalisco por primera vez en 12 años.

Aunque ya les quitaron el “castigo”, Alexis Vega y “Chicote” Calderón seguirían castigados y no formarían parte de la convocatoria ante el actual campeón. El primero termina contrato el próximo torneo, y el segundo en unas semanas, por lo cual tienen muchas decisiones que tomar en Verde Valle.

Con “Piojo” y Marín recientemente en gran nivel podrían no extrañarlos mucho, pero es una prueba durísima con sed de revancha incluida.

¿Final adelantada?

Si hay un partido que el América podría perder de aquí al cierre de torneo, es este. Se enfrentan el mejor ataque contra la mejor defensa del torneo, y Rayados, que ganó a media semana 3-1 sobre Xolos, ya son terceros y aún tienen un partido pendiente.

Si bien las Águilas han sufrido de más por lesiones, no se compara con este Monterrey: estarían fuera los dos Aguirre, “Tecatito”, Cortizo, y los ya descartados hasta el otro año, Berterame y Canales, además de Ali Ávila que está en Chile con la Selección Mexicana. Es decir, siete jugadores, todos del lado ofensivo, pero aun tienen a Funes Mori, Meza o Govea restantes.

El Ame suma 12 sin perder en liga, y este, más la última jornada ante Tigres, son los únicos duelos que los harán sudar de aquí a la Liguilla. Además, sumémosle el morbo del reencuentro con el “Tano” Ortiz, por primera vez enfrentando a su ex equipo. ¡Partidazo!

Se cancela

¿Se acuerdan cuando dije que ojo con el Toluca como caballo negro para campeón? Olvídenlo, por favor. Increíblemente decidieron echar a Ignacio Ambriz, quien los regresó a una final tras casi cinco años y solo había perdido tres en este torneo. Ahora, más de media liga podría llevar a Nachito, y podemos quitar a Diablos de los candidatos.

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com