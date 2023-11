Premios de media temporada

Han concluido las primeras 10 semanas de la campaña 2023 de la NFL, y es momento (porque yo lo digo) de ir dando algunos premios... aunque no todos son positivos.

Equipo sorpresa: Detroit

Muchos pensábamos que estos Leones iban a ser competitivos, pero tantos se subieron al barco que imaginaron que lo iban a hundir. Resulta que este barco liderado por Dan Campbell y que se mueve a base de agallas y morder rótulas, va viento en popa.

Solo los insurgentes Vikingos les respiran en la nuca en la división (son el equipo más enrachado de toda la NFL, de 1-3 a 6-3) pero aún con dos juegos pendientes ante ellos y su nuevo mariscal, Josh Dobbs, lo más probable es que más temprano que tarde se terminen despegando en el norte.

Eso significaría su primer título divisional desde que yo nací, en 1993, y les pondría en una inmejorable posición de obtener apenas su segundo triunfo en "playoffs" desde que se nos adelantó Pedro Infante (así es, solo tienen una de 1957 para acá).

Menciones honoríficas para Houston, quienes hoy estarían en postemporada encima de Buffalo y Cincinnati; y para Cleveland con su mejor defensiva de la liga.

Equipo tanque: Nueva Inglaterra

"Tanquear", para intentar traducirlo, es perder a propósito (o hacerlo parecer) con el fin de obtener una mejor selección del "draft". Pues bueno, dudo mucho que Belichick esté perdiendo a propósito, pero hoy por hoy les convendría no volver a ganar hasta el 2024.

Mac Jones ha perdido toda confianza que se le vio en su año de novato, siendo ya "banqueado" tres veces solo este año, mientras Bailey Zappe es como Dan Marino pero al revés: engaña a sus compañeros para mandar el balón a triple cobertura, lo que termina en intercepción que asegura la derrota (a diferencia de Marino que lanzó una anotación para ganar con esa misma jugada).

Tal vez hoy las Panteras y los Gigantes (solo tal vez), pero nadie ha sido una mayor decepción este año que la alguna vez dinastía durante dos décadas. Hay muy poco por salvar este año, y lo mejor que podrían hacer con Bill Belichick es... mandarlo a otro equipo (Washington) obteniendo algo a cambio.

MVP: Myles Garrett

No sé ustedes, pero yo ya me cansé de que este premio sea realmente un premio al mejor mariscal del año, ignorando por completo las otras 20 posiciones. Es cierto que es la posición más importante, pero no por ello la única que merece reconocimiento.

Pero es tan absurdo que este año el líder según las apuestas sigue siendo Patrick Mahomes, pese a estar teniendo su peor año estadístico en todos los sentidos.

¿Por qué no un corredor que hace de todo, como Christian McCaffrey, o un receptor que rompa récords, como Tyreek Hill? En 2012 fue la última vez que un no mariscal se llevó este premio, y desde los 80´s no lo gana ningún defensivo.

Para mí lo merecía JJ Watt en 2014, y este año ninguna unidad ha lucido mejor que la defensa de los Cafés, comandada por Garrett.

En un año tan bajo para los mariscales, ¿qué tendría de malo dárselo al mejor jugador de la mejor unidad, además de que lidera la NFL en capturas y ha ganado partidos por sí solo?

LVP: Josh Allen

LVP es un premio que acabo de inventar que, en vez de significar "Most Valuable Player", como es el MVP, significa lo contrario: "Least Valuable Player".

No es necesariamente el peor jugador de la NFL, pero sí el más sobrevalorado de la temporada, y ese sin duda es el actual portada del Madden.

Allen extraña a Brian Daboll como los Broncos a Peyton Manning, y sin él ha pasado de ser un mariscal de élite a simplemente el mariscal menos cuidadoso de la liga. Lidera la NFL en intercepciones este año... también desde el año pasado... también desde el 2021, y desde el 2020, y desde el 2019, y de hecho también desde su año de novato, en 2018.

Hoy Buffalo está en la lona: marca de 5-5 aún con Dallas, Kansas City y Filadelfia en el calendario, y hoy son el sembrado #10 de la AFC. ¿Super Bowl? ¡Ni siquiera se meterán a postemporada!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com