La última convocatoria del añoLos dos próximos partidos ante Honduras tendrán mucho en juego y por analizar.Lo que está en juegoEl duelo del martes será muy probablemente el último de la selección mexicana en el estadio Azteca hasta unos días antes de la próxima Copa del Mundo. Si bien el Coloso de Santa Úrsula todavía tendría algunos partidos de América y Cruz Azul a inicios del próximo año (y uno que otro concierto), México no volverá ahí antes de que comiencen los muy necesarios trabajos de remodelación.

Además, hay dos “boletos” en disputa: las semifinales de la Nations League, que todavía no hemos ganado, y el pase a la Copa América (donde México estará sí o sí, pero aun así hay que terminar con esta formalidad).

Por último, queda lo más obvio: cerrar un tumultuoso 2023 de la mejor forma. Sí, aún está pendiente un amistoso en diciembre ante Colombia en el gabacho, pero estos son los últimos juegos importantes de la selección mexicana en un año que comenzó sin DT por casi dos meses, llegó uno que impusieron unos directivos, nos humillaron horriblemente, lo corrieron, llegó un interino, ganó la Copa Oro y se terminó quedando.

Las novedades

La mayor de todas sin duda es el nuevo mexicano: Julián Quiñones. Aunque a algunos les duela (algo que no llego a comprender), Quiñones es mexicano y portará por primera vez la camiseta verde en estos días.

No es el primero ni será el último naturalizado, y no vi tanto revuelo con los Guille Franco, “Sinha”, “Chaco”, Caballero o Vuoso, por decir otros ejemplos (¿será por el color de piel?), y hoy no deberíamos más que celebrar que tenemos un nuevo jugador, de mucha calidad y que quiere jugar para nuestra selección.

De hecho, Julián declaró en entrevista que sí fue buscado por Colombia, su otra nacionalidad, pero que los rechazó porque quiere “devolverle a México todo lo que le han dado”, y qué mejor que representándonos.

No tiene porqué recibir trato especial ni discriminación; si se va a ganar su lugar, que lo haga en igualdad de circunstancias. Pero hoy, en esa posición especialmente, no nos sobra en absoluto, y es nuestro “fichaje” estrella rumbo al mundial en casa.

La lucha por la lateral

Está muy claro que una de las posiciones en mayor disputa es la lateral derecha. En la era Jaime Lozano parece que los centrales titulares serán, la mayoría de las veces, Johan y Montes, y la lateral izquierda sigue perteneciendo a Gallardo, pero en la otra banda son tres nombres peleándose constantemente un puesto en el 11: Jorge Sánchez, Julián Araujo y Kevin Álvarez.

Esta convocatoria deja muy claro también que es ese justamente el orden de preferencias de “Jimmy” al momento. Araujo no fue llamado en la última fecha FIFA, por lesión, y Sánchez tampoco fue a la de septiembre para resolver su futuro, pero ahora que los tres están saludables y disponibles fue Kevin el cepillado.

El de Porto, el de Las Palmas, el del América: en ese orden está la jerarquía momentánea, pero cualquiera puede subir o bajar de cara a un 2024 movidito.

Después de ver como cinco segundos a Jordi Cortizo, siempre no volvió a la convocatoria. Otros jugadores “constantes”, como Charly, Láinez o HH tampoco estarán.

La mayor sorpresa, en realidad, fue el haber cortado a Julio González, tal vez el mejor arquero del torneo, y a quien habían llamado como cuarto portero en octubre. Ochoa, Malagón y Toño Rodríguez han sido los constantes en los llamados de Lozano, pero pensé que el arquero de Pumas, en el mejor momento de su carrera a los 32, podría haberse colado.

Tampoco está Acevedo, por primera vez saludable desde junio, pero quien recibió 12 goles en sus primeros cinco juegos de regreso con Santos.

Lo que esperamos

Esta Honduras está muy lejos de la de los Aztecazos y mundiales. No deberíamos tener problema en ganar ambos duelos. Lo más importante, fuera de conseguir el boleto, es poder ver algo nuevo: Marcel, Quiñones, Huerta, Malagón es lo que pedimos. ¿Nos lo dará Jimmy?

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com