Lo que nos dejó el Apertura 2023

No nos olvidamos de la última jornada de este torneo. Pero, antes de que comience la Liguilla, es momento de repasar lo que sucedió no solo en la última semana, sino en general en toda la temporada regular.

Las sorpresas del torneo

Sin duda fue un torneo donde jugadores inesperados se convirtieron en figuras de sus equipos. ¿Qué fue lo más sorpresivo? ¿Yael Padilla convirtiéndose en la pieza de la fortuna del Guadalajara apenas en su torneo debut? ¿Julio González venciendo a Gil Alcalá como titular de Pumas, teniendo su mejor torneo a sus 32 años y ganándose un lugar en la selección? ¿Juan Brunetta pasando de valer 2 a más de 12 millones de dólares, siendo el líder del campeonato en goles más asistencias? ¿Vitinho? ¿Brian Rodríguez? ¿El "Cocoliso" González a sus 74 años?

Todos ellos fueron gratas sorpresas este torneo, pero ninguna mayor que César Huerta. El "Chino" pasó de noche en el Guadalajara, y si bien habíamos visto flashes en CU fue este torneo que explotó de una forma que nadie había esperado. Para mí no solo es la sorpresa sino, en general, el mejor jugador del torneo, por encima de Diego Valdez, Preciado o el propio Brunetta.

¿Por qué? Porque sin él, y lo vimos en las últimas semanas, Pumas se cae a pedazos. Él solo ganó puntos a los Auriazules, y sin ser el más constante sí fue el distinto, el creador, el desequilibrante, y hasta lo está demostrando con la selección mexicana.

Solo esperamos que no sea un "one hit wonder", un jugador de un solo torneo, y que su juventud le alcance para dar el salto a Europa y seguir creciendo.

El dirigente del torneo

Menciones especiales para "Tano" Ortiz, manteniendo a flote el barco de Rayados pese a tantas lesiones; a Siboldi por aún no perder en el Volcán desde que tomó a Tigres; a Mohammed por hacer de tripas, corazón con estos Pumas; y también a Ricardo Carbajal que tomó a un Puebla en la lona, y pese a saber que no era su primera opción los metió directo a la Liguilla.

Pero hay pocas dudas de que es el brasileño André Jardine quien se llevaría de calle este "premio". Tras casi un mes de búsqueda y varias negativas, Jardine llegó desde San Luis solo dos semanas antes de iniciar el torneo pese a las quejas Americanistas, y comenzó tambaleante su etapa en el Nido.

Perdió su debut en el Azteca ante Juárez, y después se pospuso su segundo juego, por lo que tuvo que esperar hasta la tercera jornada por su primer triunfo. Luego vino la Leagues Cup, de donde salieron con más pena que gloria, y nadie esperaba el resurgimiento que mostró este equipo tras volver del gabacho.

Resulta que esa derrota ante Bravos sería la única en todo el Apertura 2023, ganando 12 de sus siguientes 15 juegos y quedándose a solo un punto de empatar el récord de 17 fechas.

Consiguió el superliderato con tres fechas por disputar, ganó los tres clásicos, y todo lo hizo sin haber tenido nunca equipo completo. Claro, la Liguilla es donde se le juzgará, pero el trabajo de Jardine hasta ahora ha sido impecable.

Los momentos sublimes

Cómo olvidar que en este Apertura tuvimos:

Un paro de más de un mes por culpa de un bodrio sin sentido como la Leagues Cup.

Que la Liga MX quedó como estúpida por haberle quitado tres puntos válidos al Puebla, por su culpa, solo para que después llegara el TAS y arreglara su asuntito.

Que la Liga MX no haya castigado entonces a Monterrey por repetir números cuando llegó "Tecatito". ¿Por qué al Puebla sí y a Rayados no?

El escándalo de las "invitadas" de Alexis, "Chicote" y Martínez en la concentración en Toluca.

Las multas al "Turco" Mohamed por quejarse del arbitraje y por su playera religiosa.

Que Juárez comenzó con invicto tras cinco jornadas con victorias sobre América, Toluca y un 4-1 sobre Pumas, solo para ganar siete de sus siguientes 36 puntos posibles y quedar en el lugar 15.

Que Santos tuvo al líder en goleo y en asistencias y al mismo tiempo fue el más goleados y casi se quedan fuera.

¡Bendita Liga MX!

¡Hasta la próxima!

Cualquier comentario o pregunta, escríbanme a jpdesdelatribuna@gmail.com