Es semana de Día de Acción de Gracias, lo que en la NFL significa comenzar la recta final de la campaña.

La importancia de un coordinador

En 2022, Patrick Mahomes fue líder en yardas, MVP y ganador del Super Bowl. En 2023, la ofensiva ha lucido mortal, él ha tenido los peores números en su carrera, y el #15 está lejos de la conversación al MVP.

Mucha gente habla de la falta de armas (y con razón porque fuera de Kelce no puede confiar en nadie, y hasta su ala cerrada favorita le soltó algunos pases el lunes por la noche), pero son casi las mismas que el año pasado, menos Juju Smith-Schuster (quien ha tenido un año terrible en Nueva Inglaterra), así que esa no es la verdadera razón.

¿Saben quién sí lidera la liga en yardas este año? Sam Howell, en Washington. El mariscal de segundo año, escogido en la quinta ronda, técnicamente un novato porque no jugó el año pasado, tiene solo una anotación menos que Mahomes, y todo con unos Comandantes que han sido mediocres a lo mucho.

¿Qué tiene que ver, dirán ustedes? Que el nuevo coordinador ofensivo en DC se llama Eric Bienemy, el mismo que guió las jugadas de Mahomes desde que llegó a Kansas City. Por más que Matt Nagy es un coordinador decente, ahora es que vemos la importancia de quien llama las jugadas, y Mahomes lo extraña más que a su esposa.

Creo que con un par de ajustes y dejar de soltar pases (lideran la liga en esa penosa categoría), los Jefes estarán bien, y con esa defensiva no necesitan mucho para llegar al Super Bowl, menos tras ver cómo los Bengalíes y Bills se salieron del camino.

Quemen todo

A ver si han escuchado esta historia antes: los Cargadores están batallando una tarde de domingo para recuperarse de una desventaja, y terminar perdiendo por algunos puntos de forma dramática e increíble. Esa es la historia de esta franquicia desde que estaban en San Diego y el mariscal era Philip Rivers, y hoy todo ha cambiado (la ciudad, el uniforme, el pasador) pero todo sigue igual.

Lo que me parece increíble es que teniendo a la defensiva más cara de la liga, y un “coach” que supuestamente es un gurú defensivo, sean precisamente un colador y hagan ver a mariscales mediocres, como Jordan Love, como si fueran Aaron Rodgers.

Yo hubiera corrido a Brandon Staley pero antier, y con todo y lo abierta que está la AFC, Los Ángeles no están ni oliendo la postemporada, actualmente últimos en su división. Me da pena por Herbert que tuvo un partido casi perfecto en Green Bay: 333 yardas totales, dos anotaciones, sin pérdidas de balón; pero entre los pases que dejaron caer sus receptores y sus propias deficiencias defensivas dejaron ir un partido totalmente ganable.

Ni a cuál irle

Es tristísimo que franquicias históricas como Pittsburgh y Nueva Inglaterra, que hace poquito eran liderados por mariscales de Salón de la Fama, hoy tienen una lágrima como pasadores. Mac Jones ya fue oficialmente banqueado, aunque falta ver si estarán Zappe o Cunningham el domingo ante Gigantes en el “Toilet Bowl”.

Pero Tomlin tiene que volver a comenzar. Kenny Pickett lució bien a ratos en su campaña de novato, pero este año ha sido una regresión total.

Están desperdiciando una defensiva de élite, un cuerpo de receptores decente y un gran corredor (no, no es Najee Harris sino Jaylen Warren). No le pedían mucho a Pickett, y ni eso quiso hacer. Los fans de Acereros se niegan a que sea un Zach Wilson (o Mac Jones), es decir, alguien en quien confiaron, tomaron en la primera ronda, y después de dos o tres años saben que no es la respuesta. Temo decirles que no lo es, pese a que yo mismo pensé que sí podría tener éxito con todo y sus manos diminutas.

¡106 yardas, sin TD! Pickett, y de una vez Jones, son una vergüenza para las únicas franquicias con más anillos que dedos de una mano.

Bendita NFL

Es jueves de Thanksgiving, con tres duelos divisionales, además de otro por primera vez en Black Friday. ¡Gracias por tanto, perdón por tan poco, NFL!

